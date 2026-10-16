Perro con reportes de ataques vuelve a agredir; ahora muerde a niño de 7 años en Nogales

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El menor jugaba en la vía pública cuando fue mordido en la pierna derecha en la colonia Valle del Márquez. Autoridades canalizaron el caso a Bienestar Animal para la captura y el monitoreo del can

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 16/10/2026 02:53 PM.
En Nogales y editada el 16/10/2026 02:56 PM.