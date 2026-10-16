Perro con reportes de ataques vuelve a agredir; ahora muerde a niño de 7 años en Nogales

Un menor de 7 años fue atacado por un perro que ya cuenta con varios reportes por agresión a menores en la colonia Valle Del Márquez en Nogales, Sonora.
El reporte policial detalla que este hecho se documentó alrededor de las 17:51 horas cuando elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la calle del Conde de la colonia Valle del Márquez donde reportaban a un menor lesionado por mordedura de can.
Al lugar acudieron elementos de seguridad pública comisionados a la unidad de bienestar animal quienes se entrevistaron con Itzel A., de 33 años, quien les manifestó que minutos antes su hijo de 7 años se encontraba jugando en la vía pública con otros niños, cuando un perro blanco lo atacó mordiendo su pierna derecha.
La mujer aseguró que el mismo perro ya cuenta con varios reportes por ataques a personas, ante lo sucedido trasladaron al menor ante el médico de guardia quien valoró de sus lesiones informando del caso al Centro de Atención de Bienestar Animal para la captura y monitoreo del animal.