Persecución en Nogales termina con choque contra patrulla; sospechosos escapan

Una persecución policiaca derivada de un presunto caso de privación ilegal de la libertad movilizó a corporaciones de seguridad pública en distintos sectores de Nogales, Sonora, culminando en la colonia Solidaridad con el aseguramiento de un vehículo.
De acuerdo con el reporte oficial, los hechos iniciaron alrededor de las 12:30 horas, cuando se informó que varias personas habrían sido privadas de su libertad por sujetos que viajaban en un automóvil Chevrolet Malibu color negro.
Durante los recorridos de búsqueda, agentes localizaron la unidad y dos personas que viajaban en el interior solicitaron auxilio, asegurando que se encontraban retenidas contra su voluntad.
Los oficiales iniciaron una persecución de la unidad que concluyó en una calle de terracería de la colonia Solidaridad, donde el vehículo impactó contra una patrulla.
Se informó que el conductor y el copiloto descendieron del carro y huyeron a pie; presuntamente realizaron disparos contra los agentes durante la huida logrando escapar de las autoridades.
Las víctimas fueron localizadas posteriormente con lesiones menores y recibieron atención médica. El vehículo fue asegurado y quedó a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones correspondientes.