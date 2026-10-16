Persecución en Nogales termina con choque contra patrulla; sospechosos escapan

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Una movilización por la presunta privación ilegal de la libertad culminó en la colonia Solidaridad. Dos personas que dijeron estar retenidas contra su voluntad fueron localizadas con lesiones menores, mientras los ocupantes del vehículo huyeron a pie

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 16/10/2026 03:02 PM.
En Nogales y editada el 16/10/2026 03:05 PM.