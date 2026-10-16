¡Prepárate para el frío! Protección Civil alerta por mañanas de hasta 10 grados en Nogales

Ante el pronóstico de temperaturas mínimas de entre 10 y 12 grados Celsius para las madrugadas de este viernes 16 y sábado 17 de octubre, la Unidad Municipal de Protección Civil exhortó a la ciudadanía a tomar medidas preventivas para proteger su salud y evitar riesgos asociados con los cambios de temperatura.
De acuerdo con la información meteorológica difundida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevén vientos de moderados a fuertes, un ligero descenso de las temperaturas durante las primeras horas del día y posibilidad de precipitaciones pluviales para el sábado 17 de octubre.
Las temperaturas podrían oscilar entre los 10 y 25 grados Celsius, por lo que Protección Civil recomendó prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes pueden ser más vulnerables a las complicaciones de las infecciones respiratorias.
Entre las principales recomendaciones se encuentran abrigarse adecuadamente durante las mañanas y noches, mantener una alimentación equilibrada, consumir suficientes líquidos y acudir al médico ante la presencia de síntomas de enfermedades respiratorias.
Asimismo, la dependencia municipal exhortó a evitar la automedicación y brindar especial cuidado a las personas adultas mayores y a quienes presentan condiciones de salud que requieren atención permanente.
Como parte de las medidas preventivas ante la próxima temporada invernal, Protección Civil también recomendó realizar oportunamente el mantenimiento de los aparatos de calefacción, tanto eléctricos como de combustible, para prevenir accidentes relacionados con su funcionamiento.
Finalmente, la Unidad Municipal de Protección Civil reiteró el llamado a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales y atender las recomendaciones preventivas para proteger la integridad y el bienestar de las familias nogalenses.