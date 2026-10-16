¡Prepárate para el frío! Protección Civil alerta por mañanas de hasta 10 grados en Nogales

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Se pronostican mínimas de entre 10 y 12 grados Celsius, vientos moderados a fuertes y posibilidad de lluvia para este sábado. Autoridades recomiendan abrigarse y revisar los aparatos de calefacción

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 16/10/2026 12:20 PM.
En Nogales y editada el 16/10/2026 12:25 PM.