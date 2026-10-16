¡Prevenir puede salvar vidas! Entregan 300 vales para mastografías gratuitas en Nogales

La lucha contra el cáncer de mama va más allá de conmemorar un mes o vestir de rosa, es un esfuerzo diario por romper tabúes, fomentar el cuidado personal y salvar vidas a través de la prevención, por lo que en la comunidad el mensaje es claro, un diagnóstico oportuno y el acceso a la información médica, representan una oportunidad de supervivencia para miles de familias.
Para concientizar sobre esta realidad, se llevó a cabo un ciclo de conferencias informáticas y testimoniales organizados por la dirección de Bienestar Social, y fue a través de este espacio, en donde especialistas en salud, unieron sus voces para invitar a la ciudadanía a perder el miedo a los exámenes de detección y priorizar su bienestar integral antes que cualquier otra cuestión cotidiana.
Hoy no estamos, hoy no estamos aquí solo por un evento más en la agenda, hoy estamos aquí por la vida, por la vida de nuestras madres, de nuestras hermanas, de nuestras amigas, hijas, y en realidad de cada mujer nogalense que lleva en su corazón una historia de lucha, de amor y de esperanza, comentó Griselda Quintero, presidenta de DIF.
En el encuentro se contó con la charla del doctor Rogelio Robles Morales, quien oriento sobre la importancia de los estudios preventivos y de la ingeniería Marcela Saldivar, en un esfuerzo conjunto que buscó recordar sobre el acompañamiento comunitario y la educación, que son las herramientas fundamentales en contra de este padecimiento.
La gente cada vez se concientiza más, ya que existía el tabú de que no las dejaban hacerse un examen el esposo, pero ahora ya con este tipo de conferencias que nosotros estamos dando con nuestras psicólogas, cada día se acercan más. Como les digo, no necesita ser el mes de la prevención del cáncer para nosotros llevar a cabo este tipo de actividades, mencionó Margarita Calcaño, coordinadora de centros comunitarios.