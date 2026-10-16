Reinician detonaciones en túnel ferroviario de Nogales; aplicarán protocolo de seguridad

Las detonaciones controladas para concluir los últimos 32 metros del túnel ferroviario en el sector de la Buenos Aires en Nogales, Sonora, reiniciaran bajo un estricto protocolo de seguridad, con el objetivo de finalizar la primera etapa de este magno proyecto de infraestructura.
Tras una serie de reuniones operativas con la empresa constructora y representantes de la secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA), el presidente municipal, Juan Francisco Gim Nogales, confirmó que los trabajos en la zona comenzaron esta semana en coordinación con diversas corporaciones de los tres niveles de gobierno.
Para eso hay un programa, hay un protocolo, hay una reglamentación y hay un programa de seguridad y de prevención que se está siguiendo o se va a seguir a partir de este lunes que empezaron se va a seguir con ese protocolo donde está involucrado Protección Civil, la misma Secretaría de Defensa Nacional, el C4 y por supuesto el Estado y la Policía Municipal Preventiva, comentó el Alcalde.
Además, elemento de Protección Civil mantendrán comunicación directa con las familias que habitan las zonas del impacto y mencionó como medida preventiva, las autoridades ya realizaron un censo estructural de cada una de las viviendas para evaluar y respaldar su condición física.
Sí, sí, y pues obviamente también nosotros, pero todas esas casas ya están inventariadas, fueron inventariadas cada una de ellas. ¿Cuál es la situación antes y después de lo que es el túnel y las detonaciones?, manifestó.