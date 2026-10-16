Reinician detonaciones en túnel ferroviario de Nogales; aplicarán protocolo de seguridad

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Los trabajos para concluir los últimos 32 metros del túnel en el sector Buenos Aires se realizarán de 8:00 a 18:00 horas. Autoridades mantienen comunicación con vecinos y cuentan con un registro del estado estructural de las viviendas

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 16/10/2026 05:03 PM.
En Nogales y editada el 16/10/2026 05:07 PM.