¡Senderismo con causa! Hike Macabro invita a explorar las cuevas de Mascareñas y apoyar a animales

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La ruta “Macabro Rosa” se realizará este domingo 18 de octubre, con una caminata de nivel intermedio de aproximadamente cuatro horas. Los participantes están invitados a vestir de rosa y donar croquetas para apoyar a perros en situación de calle

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 16/10/2026 04:11 PM.
En Nogales y editada el 16/10/2026 04:20 PM.