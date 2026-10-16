¡Senderismo con causa! Hike Macabro invita a explorar las cuevas de Mascareñas y apoyar a animales

El colectivo de senderismo “Hike Macabro” invita a la comunidad a participar en su próxima ruta guiada este domingo 18 de octubre en el área de históricas cuevas del Ejido Mascareñas, informó Melissa Grijalva.
Como integrante del equipo, dijo que esta edición de fin de semana fue denominada “Macabro Rosa” para conmemorar el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama y honrar a quienes han luchado contra esta enfermedad, de ahí la invitación a llevar alguna indumentaria en rosa; a la par de promover el apoyo para disponer alimento para perros de la calle.
El día domingo tenemos una ruta exclusiva para el área de las cuevas en el ejido de Mascareñas, Sonora, cabe mencionar que esta ruta se le llamó Macabro Rosa debido al mes de octubre, que es algo simbólico para todas las personas que en su momento fueron luchadores de cáncer; al mismo tiempo también estamos promoviendo lo del tema de las croquetas para los animalitos en situación de calle, dijo.
La activista informó que están en proceso de organización para colocar dos dispensadores de alimento para perros en la zona de La Pirinola, donde acuden diariamente a brindar croquetas a 8 canes que ahí deambulan y como integrantes de la agrupación asumirán la responsabilidad de limpieza y el abastecimiento, por lo que extienden una invitación a la ciudadanía para donar croquetas y sumarse a la causa.
Para nosotros es muy importante porque detrás de toda esta aventura trae un apoyo a los animalitos en situación de calle, que como pueden observar, nosotros traemos este proyecto alrededor de nueve meses y con el apoyo de todos sus integrantes lo hemos venido logrando, agregó.
Resaló que la respuesta de la ciudadanía es muy favorable frente a estas travesías, pues combinan el esparcimiento familiar, el contacto con la naturaleza y el altruismo hacia los animales vulnerables.