Suspenden temporalmente exportación de ganado sonorense por sospecha sanitaria

La Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) detuvo este viernes de manera temporal el proceso de exportación de ganado hacia los Estados Unidos; esta medida preventiva se adopta tras la detección de un animal con un afta durante las labores de inspección.
El comunicado oficial detalla que la lesión coincide con síntomas de la Fiebre Aftosa. Por ello, especialistas del Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales. tomaron una muestra para su análisis en el laboratorio de SENASICA en la Ciudad de México. El objetivo de este procedimiento es descartar dicho padecimiento, ya que sus manifestaciones son similares a las de la Estomatitis vesicular, una enfermedad sin riesgo zoosanitario.
Como parte del protocolo, las autoridades ordenaron el regreso de los animales a su lugar de origen y el bloqueo temporal del ganado para exportación por 60 días a través del sistema de Registro Electrónico de Movilización, también conocido como REEMO, cuyo sistema digital documenta y controla el tránsito de bovinos. En paralelo, material audiovisual muestra el inicio de trabajos exhaustivos de limpieza y desinfección en las instalaciones, donde personal de la institución aplica medidas sanitarias preventivas en los corrales de manera rigurosa.
El presidente de la UGRS, Juan Carlos Ochoa Valenzuela, hizo un enérgico llamado a los médicos veterinarios para redoblar esfuerzos en las inspecciones de origen y reportar estos hallazgos de forma oportuna. Si los resultados del laboratorio confirman un caso negativo a Fiebre Aftosa, las actividades de exportación se reanudarán el próximo martes con el calendario de citas establecido.