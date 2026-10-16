Suspenden temporalmente exportación de ganado sonorense por sospecha sanitaria

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La detección de una lesión similar a los síntomas de la fiebre aftosa activó un protocolo preventivo. Las muestras fueron enviadas a un laboratorio de SENASICA y, si se descarta la enfermedad, la exportación podría reanudarse el martes

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 16/10/2026 02:03 PM.
En Nogales y editada el 16/10/2026 02:06 PM.