¡Vístete de rosa! Nogales marchará por la prevención del cáncer de mama

Ante el incremento de diagnósticos y la urgencia de fomentar la detección oportuna, la movilización ciudadana se convierte en una herramienta vital para crear conciencia sobre el cáncer de mama, esto con la firme intención de priorizar el autocuidado y respaldar a quienes enfrentan este padecimiento.
Con este propósito, las autoridades locales convocaron a la marcha conmemorativa del “Mes Rosa”, la cual se llevará a cabo el próximo lunes 19 de octubre, lo cual fue anunciado por la presidenta de DIF, Griselda Quintero, la directora de Salud Municipal, Viviana García y el comisario de Seguridad Pública, Luis Arturo Corrales, busca sumar esfuerzos entre el sector educativo, industrial, clubes locales y familias enteras.
Sabemos que lamentablemente en cuestión de estadísticas estamos en número rojo en enfermedades crónico-degenerativas y somos número uno México en cáncer de mama, número dos de cáncer cervicouterino. Entonces estas cifras nos hablan de que tenemos que hacer factor prevención. Sin la prevención no hay salud pública, sin la prevención no hay nada, comentó la directora de Salud.
El recorrido comenzará a un costado del edificio del Ayuntamiento, avanzado en dirección al sur sobre la avenida Obregon hasta tomar el acceso del puente a desnivel para concluir en la explanada de IMFOCULTA.
Vamos a llevar a cabo una reunión que como propósito tiene llevar a cabo a toda la ciudadanía la prevención, detección oportuna y concientización sobre el cáncer de mama. Sabemos que esta enfermedad ha aumentado y para nosotros es nuestra prioridad seguir levantando nuestra voz e invitando a toda la ciudadanía, manifestó Griselda Quintero, presidenta del DIF.