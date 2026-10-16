¡Vístete de rosa! Nogales marchará por la prevención del cáncer de mama

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Autoridades municipales convocan a familias, escuelas, empresas y agrupaciones a participar el lunes 19 de octubre en la Marcha Rosa, que iniciará a las 09:00 horas y concluirá en la explanada de IMFOCULTA

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 16/10/2026 11:42 AM.
En Nogales y editada el 16/10/2026 11:45 AM.