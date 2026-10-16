¡Xantolo llenará de tradición las calles de Nogales! Anuncian festividades por Día de Muertos

La celebración del Xantolo llegará a la frontera para llenar de arte, cultura y raíces mexicanas las festividades del Día de Muertos, ya que, del 29 de octubre al 2 de noviembre, la ciudad vivirá cinco días dedicados a la memoria de quienes ya partieron, en un ambiente familiar y lleno de tradiciones.
Durante la presentación del festival, encabezada por el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, junto a la presidenta de DIF, Griselda Quintero, el secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipolito Sedano Ruiz, y otras autoridades, se mencionó habrá alrededor de 250 puestos comerciales, con ofertas desde antojitos mexicanos, artesanías, juegos mecánicos y los tradicionales “cobijeros”.
Las fiestas de celebración de Día de Muertos en Nogales ya es un ícono, es algo que casi nos identifica y nos da una identidad en lo que es la localidad y en el Día de Muertos, mencionó el alcalde.
Durante la presentación oficial de los detalles, del evento se encontraron presentes directores municipales y cuerpos de seguridad, en donde se enfatizó la participación de escuelas de la comunidad, con la intención de fortalecer los vínculos sociales y transmitir este valioso legado a las nuevas generaciones.
Así que los invito a que vengan a disfrutar estos días, que van a ser muy agradables y sobre todo acuérdense que estamos abriendo puertas para que nuestros legados o las personitas que vienen atrás, que no se les olvide lo que es el día de muertos, comentó la señora Quintero.