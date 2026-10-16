¡Xantolo llenará de tradición las calles de Nogales! Anuncian festividades por Día de Muertos

...

Del 29 de octubre al 2 de noviembre, las familias podrán disfrutar de gastronomía, artesanías, juegos mecánicos y los tradicionales cobijeros. La calle Reforma será peatonal en el tramo entre panteones

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 16/10/2026 04:49 PM.
En Nogales y editada el 16/10/2026 04:53 PM.