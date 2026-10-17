Analiza Congreso de Sonora en Nogales iniciativa para reforzar la protección de datos personales

...

En un foro de Parlamento Abierto realizado en la Universidad de Sonora, estudiantes, docentes y ciudadanos revisaron una propuesta para garantizar que las instituciones públicas obtengan el consentimiento expreso e informado al manejar datos personales

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 17/10/2026 09:52 AM.
En Nogales y editada el 17/10/2026 10:01 AM.