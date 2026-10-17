Angélica Burgos respalda corredor vial alterno para impulsar el desarrollo de Nogales

Por el interés en el desarrollo y modernización de las comunicaciones entre los municipios de Santa Cruz, Ímuris y Nogales, la licenciada Angélica Burgos envió una carta de agradecimiento a los diputados integrantes del grupo parlamentario Nueva Alianza Sonora en el Congreso del Estado.
En su calidad de directora general del Instituto Educativo INAN y como ciudadana comprometida con el futuro de esta frontera, felicitó a los legisladores por el punto de acuerdo presentado en el pleno de la Cámara de Diputados, con el fin de coordinar acciones para la habilitación del corredor vial alterno Garita San Antonio-Santa Cruz-Nogales.
“Es muy grato ver que diputados y diputadas ajenas a nuestro municipio se preocupan por el desarrollo de Nogales”, se lee en la misiva, “al ser ese tramo, una arteria para el desarrollo industrial, minero y comercial en el Norte de Sonora”.
“Desde mi humilde posición como nogalense”, continua, “envío un gran agradecimiento a la y los diputados por su valiente postura. Mil Gracias. Lic. Angélica Burgos, directora general INAN…”.
Los legisladores presentaron ayer en el pleno del Congreso del Estado, un punto de acuerdo para emitir un respetuoso exhorto a los titulares de varias dependencias del Estado y de los municipios con el fin de coordinar acciones en este sentido.
Este exhorto está dirigido a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR), de la Junta de Caminos e Infraestructura Carretera del Estado de Sonora.
De igual manera a la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas (CEDIS), así como a los ayuntamientos de Santa Cruz, Ímuris y Nogales.