Angélica Burgos respalda corredor vial alterno para impulsar el desarrollo de Nogales

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La directora general del Instituto Educativo INAN agradeció a diputados de Nueva Alianza Sonora por promover acciones para habilitar la ruta Garita San Antonio-Santa Cruz-Nogales, que busca mejorar la movilidad y fortalecer la actividad industrial, minera y comercial

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 17/10/2026 09:36 AM.
En Nogales y editada el 17/10/2026 09:43 AM.