Resalta Desarrollo Económico impacto con Bacanora Fest

El Ayuntamiento de Nogales, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, califica como un éxito rotundo la reciente edición del Bacanora Fest. Luis Arturo Pérez, titular de la dependencia, destacó que este evento superó las expectativas de asistencia y se consolida como una alternativa real para el crecimiento comercial de la frontera, al atraer a más de 30 mil personas durante sus dos días de duración.
El impacto monetario del festival resultó significativo para diversos sectores locales, donde productores de bacanora reportaron ventas por casi un millón y medio de pesos, además de impacto directo en rubros como hotelería y la industria restaurantera de Nogales con beneficios de esta afluencia masiva de visitantes.
Como prueba del dinamismo económico, el director resaltó la alta ocupación en los principales centros de hospedaje de la ciudad, al precisar que hoteles de cadena reconocida alcanzaron hasta un 90 por ciento de su capacidad total, con la premisa de presentar el reporte estadístico exacto con los números finales de este repunte financiero para el comercio local.
La agenda de la dependencia contempla nuevas actividades para la recta final del año, al agregar que el 24 de octubre, el poblado de Cíbuta será sede de un campamento y recorrido de senderismo, mientras que el 26 de octubre habrá una colaboración con el área del deporte para un evento temático de Halloween; además, para el mes de diciembre se proyecta un bazar navideño con espacios gratuitos para comerciantes.
El funcionario sostuvo que el respaldo a los pequeños empresarios representa una prioridad constante en la actual administración que encabeza el alcalde Juan Francisco Gim Nogales. Por ello, la oficina municipal mantiene las puertas abiertas para orientar a quienes desean iniciar un negocio formal y pueden recibir asesoría integral para concretar sus ideas productivas con éxito y acceder a diversos programas de apoyo.
Extendió una invitación para aprovechar los esquemas de financiamiento disponibles, en especial aquellos dirigidos a mujeres, además, ante una reciente baja en las solicitudes de créditos a través de Fideson, exhortó a la población a solicitar información oficial en la página de Facebook de la dependencia y evitar que la falta de capital frene el desarrollo de nuevas empresas.