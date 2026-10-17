Resalta Desarrollo Económico impacto con Bacanora Fest

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Productores reportaron ventas por casi 1.5 millones de pesos durante los dos días del festival. Además, hoteles alcanzaron hasta 90% de ocupación, de acuerdo con Desarrollo Económico municipal

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 17/10/2026 11:52 AM.
En Nogales y editada el 17/10/2026 11:58 AM.