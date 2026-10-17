Banco de Alimentos de Nogales brinda apoyo alimentario a mil 200 familias vulnerables

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En el marco del Día Mundial de la Alimentación, la institución reiteró su compromiso de combatir el hambre y reducir el desperdicio de alimentos, e invitó a la ciudadanía a sumarse mediante donaciones

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 17/10/2026 12:01 PM.
En Nogales y editada el 17/10/2026 12:06 PM.