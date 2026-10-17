Banco de Alimentos de Nogales brinda apoyo alimentario a mil 200 familias vulnerables

En el marco del Día Mundial de la Alimentación 2026, celebrado el 16 de octubre bajo el lema “Innovar hoy para nutrir mañana” e impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Banco de Alimentos de Nogales reafirmó su misión comunitaria a través de un mensaje institucional a cargo de su nutrióloga, Michell Vargas López.
El propósito de esta conmemoración es crear conciencia sobre la importancia de garantizar que todas las personas tengan acceso a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos; asimismo, la iniciativa busca promover activamente la lucha contra el hambre y la malnutrición a nivel global.
Al precisar la alimentación como derecho fundamental, la nutrióloga destacó el enfoque integral con el que opera la institución sonorense en el Banco de Alimentos de Nogales, que dirige Yomara Jacquez Perez, donde se reconoce que la alimentación representa mucho más que una simple necesidad. Para la organización, se trata de un derecho fundamental y constituye la base indispensable para el bienestar de las familias y las comunidades.
Para responder a esta realidad, trabajan diariamente guiados por el compromiso y la solidaridad, con el objetivo de acercar alimentos a las personas que más lo necesitan. Además, el banco se enfoca en aprovechar cada recurso disponible, contribuir de manera directa a reducir el desperdicio de alimentos en la región con asistencia alimentaria para 1200 familias en condición vulnerable.
Como parte central del mensaje conmemorativo, la nutrióloga extendió una invitación abierta a la ciudadanía para involucrarse y formar parte de esta causa social. Las formas en las que la comunidad puede generar un impacto incluyen la donación de alimentos, que permite llevar esperanza a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad y más lo necesitan, además de compartir los recursos para la construcción de una comunidad más solidaria.