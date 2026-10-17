Julia Huerta respalda proceso interno de Morena e intensifica recorridos por Nogales

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La morenista expresó confianza en la transparencia del registro para las coordinaciones municipales, cuyo plazo concluye este domingo 18 de octubre, y reiteró su compromiso de mantener el contacto directo con las familias nogalenses

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 17/10/2026 09:50 AM.
En Nogales y editada el 17/10/2026 09:52 AM.