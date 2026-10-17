Julia Huerta respalda proceso interno de Morena e intensifica recorridos por Nogales

Julia Huerta ratifica su plena confianza en el proceso de registro para la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en cada uno de los municipios de Sonora, destacando la transparencia con la que se lleva a cabo este ejercicio al interior del Movimiento. La convocatoria oficial establece el domingo 18 de octubre como la fecha límite para el registro de las y los interesados.
En el marco de esta importante etapa política, Julia Huerta da la bienvenida a Sonora a Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, quien este fin de semana encabezará una asamblea junto con Lorenia Valles, coordinadora en Sonora. Esta visita de la dirigencia nacional fortalece significativamente la vida democrática morenista en la región y consolida la unidad del partido.
A la par del desarrollo de la agenda institucional, Julia Huerta mantiene firme su ruta de trabajo en territorio, enfocada en la presencia en las colonias y la cercanía directa con la ciudadanía. Como parte de sus actividades diarias, Huerta continúa recorriendo las calles, tocando puertas y platicando con los vecinos de Nogales. Esta labor de campo no solo le permite recargarse de energía positiva, sino que genera un diagnóstico ciudadano fundamental para el diseño de la vida política del municipio.
Como parte de los puntos estratégicos de la agenda, reafirma la apertura democrática, al enfatizar que el registro para las coordinaciones municipales cierra este domingo 18 de octubre, garantizando un proceso abierto y transparente. Así como su respaldo nacional desde la asamblea encabezada por Ariadna Montiel y Lorenia Valles este fin de semana, que marca un punto de inflexión para el fortalecimiento del movimiento en Sonora.
Julia Huerta sostuvo que el trabajo de campo con la continuidad en los recorridos territoriales asegura que las decisiones políticas en Nogales se basen en las necesidades reales y directas de las familias. De ahí que haga extensiva la invitación a militantes, simpatizantes y a la ciudadanía en general a participar activamente, recordando que caminar juntos y ensuciarse los zapatos en las colonias es la vía comprobada para defender la soberanía y mejorar la vida pública.