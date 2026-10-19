¡Abren registros! Conoce los requisitos para las pensiones del Bienestar

El Gobierno federal a través de la Secretaría del Bienestar inició este lunes los nuevos registros de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dirigida a individuos de 65 años o más, y la nueva Pensión Mujeres Bienestar, diseñada para ciudadanas de 60 a 64 años.
El delegado de la Secretaría del Bienestar en Sonora, Octavio Almada Palafox, anunció el inicio formal de las incorporaciones a los programas de pensiones federales en la entidad. A través de un mensaje oficial, el funcionario comunicó la apertura de este proceso para garantizar el apoyo económico a los sectores de mayor edad en la población; ambas acciones responden a las directrices y al impulso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como de la secretaria Leticia Ramírez.
Para formalizar su registro, las personas interesados necesitan presentar una serie de documentos básicos en las mesas de atención, al precisar que, el expediente individual debe incluir una copia del acta de nacimiento, una identificación oficial vigente, la Clave Única de Registro de Población (CURP) y un comprobante de domicilio reciente.
Además de la documentación de referencia, el delegado enfatizó la necesidad de proporcionar al menos un número de teléfono de contacto, incluso, sugirió aportar dos números telefónicos para asegurar una comunicación efectiva con las y los beneficiarios ante cualquier eventualidad o notificación sobre su trámite.
La logística de atención ciudadana opera bajo un formato ordenado mediante un calendario oficial, por ello, las personas deben acudir a los Centros Integradores de Desarrollo, en la fecha exacta que corresponda a la primera letra de su primer apellido.
Almada Palafox reiteró el compromiso institucional de la actual administración federal con base en hechos y resultados concretos a favor del bienestar ciudadano. Asimismo, cerró su intervención con una firme reflexión sobre su labor, al asegurar que el poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás.