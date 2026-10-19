¡Abren registros! Conoce los requisitos para las pensiones del Bienestar

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Ya inició la incorporación a la Pensión para Adultos Mayores, para personas de 65 años o más, y a la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mujeres de 60 a 64 años. El trámite se realizará conforme al calendario por apellido

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 19/10/2026 03:50 PM.
En Nogales y editada el 19/10/2026 04:02 PM.