Angélica Burgos llevará a las colonias de Nogales el llamado de unidad de Morena

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La presidenta del Comité Unidos por Nogales y la Transformación afirmó que atenderán la convocatoria de la dirigencia nacional para fortalecer el trabajo territorial, construir acuerdos y promover la unidad entre la militancia

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/10/2026 12:58 PM.
En Nogales y editada el 19/10/2026 01:02 PM.