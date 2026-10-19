Angélica Burgos llevará a las colonias de Nogales el llamado de unidad de Morena

Los integrantes del Comité Unidos por Nogales y la Transformación en Nogales, atenderán el llamado de la dirigencia nacional del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de trabajar en territorio hecho por la presidenta Ariana Montiel, reconoció Angélica Burgos.
La presidenta del Comité asistió, junto con un grupo importante de militantes nogalenses de Morena a la asamblea informativa realizada en esta ciudad, encabezada por Lorenia Valles y la presidenta estatal Judith Armenta, en donde concurrieron militantes y simpatizantes de todo el Estado.
Ha sido un gusto contar con la presencia de la presidenta nacional de Morena Ariadna Montiel…compartiendo este encuentro con compañeras y compañeros que creemos en la importancia de seguir construyendo un mejor futuro para nuestro país, expresó.
Este llamado habrá de atenderse en nuestra frontera, subrayó, en donde la militancia y los simpatizantes del Movimiento, tienen la encomienda de trabajar en la construcción de acuerdos y el fortalecimiento de la unidad en torno a nuestro proyecto.
La recomendación de la dirigencia nacional será replicada en Nogales…porque sabemos de la importancia de trabajar en el territorio y en el fortalecimiento de la unida hacia el interior de nuestro instituto político en la comunidad fronteriza, dijo.