Celebran en Nogales el Cuarto Encuentro de Pueblos Indígenas para preservar tradiciones

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La explanada del Centro Cultural Los Nogales fue sede de la reunión de autoridades y representantes de distintas naciones originarias. El encuentro destacó la importancia de conservar los usos y costumbres, así como fortalecer los lazos entre comunidades indígenas de la frontera

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 19/10/2026 02:00 PM.
En Nogales y editada el 19/10/2026 02:06 PM.