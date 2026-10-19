Celebran en Nogales el Cuarto Encuentro de Pueblos Indígenas para preservar tradiciones

Con el objetivo de preservar sus tradiciones y fortalecer los lazos de hermandad, la etnia Yoreme Mayo de Nogales, Sonora, celebró el Cuarto Encuentro de Pueblos Indígenas en la explanada del Centro Cultural Los Nogales, reuniendo a autoridades y representantes de diversas naciones originarias.
A esta gran fiesta de cultura e identidad acudieron invitados de honor como Luis Alfonso Bracamontes, gobernador Yaqui, María Guadalupe Floreano de la comunidad Purépecha, autoridades del Gobierno Tradicional Tohono O’odham y Mixtecas, entre otras.
Adrián Cruz, cobanaro de la etnia Yoreme Mayo en esta ciudad, destacó el esfuerzo por mantener sus usos y costumbres lejos de los pueblos originarios, pero unidos en un solo corazón indígena en esta frontera, quien en el evento con con el respaldo de Rosario Aviles Carlon, gobernadora de la Nación Yoreme Mayo.
Estamos trabajando inalcanzablemente para llevar a cabo lo que son nuestros usos y costumbres, nuestras tradiciones en esta gran frontera donde estamos lejos de nuestros pueblos, pero nadie, nadie nos va a quitar nuestra identidad, esta sangre Yoreme, mencionó Adrian Cruz, cobanaro Yoremes Mayos.
Antes que nada un agradecimiento a Adrián por este logro cultural que ha hecho esta hermandad, esta unión de diferentes culturas en este territorio, en la frontera de Nogales Sonora. Es muy raro mirar a tantos hermanos en un solo evento, es algo que no se logra muy fácil, pero hermano, créeme, muy orgulloso de ti, mi hermano, sabes que te apoyamos y estamos contigo, manifestó Joel Cabral, gobernador tradicional tribu Lipan Apache.
Claro que recibimos con muchísimo gusto a todos los pueblos, a todos los pueblos que convergen en esta gran frontera, porque la condición de frontera nos permite el hecho de poder unir y poder coincidir muchas personas que venimos de diferentes partes del país y que aquí llegan y encuentran una tierra próspera de oportunidades donde todos, absolutamente todos son bienvenidos, mencionó el secretario del Ayuntamiento, Hipólito Sedano Ruiz.