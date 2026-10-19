Edna Elinora Soto se registra para buscar coordinación de Morena en Nogales

Con el respaldo de casi dos décadas de participación en movimientos sociales y políticos en la frontera, se formalizó una nueva aspiración para coordinar los trabajos internos de la defensa de la transformación a nivel local.
Se trata de la actual sindica del Ayuntamiento de Nogales, Edna Elinora Soto, quien anunció públicamente su registro en el proceso interno de su partido, basando su decisión en la congruencia de su trayectoria comunitaria y descartando que sea una aspiración repentina.
No es un capricho ni es un proyecto de dos años, ni es un proyecto que lo haya decidido yo a última hora, nada más por el cargo. No es un proyecto, como les digo, que es un sentir mío, una obligación de seguir y trabajar por Nogales, comentó la aspirante.
A la par de este trámite al interior del partido, aclaró que continuara cumpliendo con sus horarios y responsabilidades dentro de la sindicatura, hasta que las autoridades electorales y el propio instituto político determinen las fechas legales para solicitar licencia.
El cargo público en los que me he desempeñado es una herramienta para yo poder cumplir con la sociedad, cumplir con el pueblo, no tanto diciendo así la gente, el pueblo, nuestro pueblo, nuestros hogares. Y creo que he estado al tanto y que he cumplido hasta este momento, por eso quiero seguir trabajando. Como les digo, será el último paso, pero quiero cerrar este círculo, ayudando a mi gente y siendo parte de la comunidad, manifestó.