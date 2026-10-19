Edna Elinora Soto se registra para buscar coordinación de Morena en Nogales

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La síndica municipal anunció su participación en el proceso interno y afirmó que su aspiración responde a casi dos décadas de activismo social y político. Señaló que continuará cumpliendo sus responsabilidades en el Ayuntamiento mientras no correspondan los plazos legales para solicitar licencia

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 19/10/2026 01:50 PM.
En Nogales y editada el 19/10/2026 01:53 PM.