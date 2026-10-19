Enfrentamiento en Agua Prieta deja un presunto agresor muerto y dos policías heridos

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El intercambio de disparos ocurrió durante un operativo para detener a un hombre con orden de aprehensión por homicidio calificado. De acuerdo con reportes preliminares, las lesiones de los dos agentes son leves

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 19/10/2026 01:39 PM.
En Nogales y editada el 19/10/2026 01:44 PM.