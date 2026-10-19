Enfrentamiento en Agua Prieta deja un presunto agresor muerto y dos policías heridos

Un enfrentamiento armado en la ciudad de Agua Prieta, Sonora, dejó a un presunto delincuente sin vida y a dos oficiales con lesiones; el sujeto contaba con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.
El incidente ocurrió la tarde del sábado en un domicilio ubicado entre las avenidas 18 y 19, donde las fuerzas de seguridad acudieron a la zona para ejecutar el arresto del individuo. El sospechoso se atrincheró en la vivienda y atacó a los agentes con disparos de arma de fuego, donde los oficiales repelieron la agresión, y el atacante resultó abatido.
De manera extraoficial en medios locales se dio a conocer que el individuo tenía una orden de aprehensión vinculada con el asesinato reciente de un dentista en la ciudad de Nogales, Sonora.
Durante el intercambio de disparos, dos elementos de seguridad resultaron heridos, donde autoridades confirmaron que los lesionados son un policía municipal y un elemento de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC); los reportes preliminares indican que las heridas de ambos oficiales son leves.
Diversas corporaciones, como la Policía Estatal, la Policía Municipal y la AMIC, acordonaron el área y cerraron el tránsito vehicular y peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado se presentaron en la escena para recopilar evidencias y realizar el levantamiento del cuerpo para esclarecer los hechos.