Feria Explora Unison acerca su oferta académica a estudiantes de preparatoria en Nogales

Con el objetivo de acercar la educación superior de primer nivel a los jóvenes y mostrar una oferta académica integral, las puertas de la máxima casa de estudios de los sonorenses se abrieron para la comunidad en su campus Nogales.
Esto a través de la actividad denominada como Feria Explora Unison, en donde estudiantes de preparatoria tuvieron la oportunidad de recorrer el campus local para conocer el soporte educativo, la infraestructura y los programa que formarán a los próximos profesionistas de la frontera.
Entonces, no nada más ofrecemos carreras accesibles económicamente, sino que aparte les garantizamos que somos una universidad de calidad reconocida a nivel nacional, mencionó Isidro Manzano, director administrativo de UNISON Nogales.
La institución de acuerdo con sus organizadores se mantiene clasificada entre los primeros lugares, además de que reiteraron, que sus instalaciones permanecen siempre abiertas para brindar recorridos y asesoría a los futuros universitarios que no pudieron asistir a la feria.
La misión que tenemos es preparar alumnos dispuestos, que sean útiles y con las mejores herramientas educativas para que se transformen y permitan ayudar a la comunidad, comentó Salvador Molina, jefe de división.