Feria Explora Unison acerca su oferta académica a estudiantes de preparatoria en Nogales

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Jóvenes conocieron los departamentos de Ciencias Sociales y Económico-Administrativas, que ofrecen siete licenciaturas. Directivos destacaron la calidad educativa y la posibilidad de solicitar recorridos y orientación fuera de la feria

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 19/10/2026 01:56 PM.
En Nogales y editada el 19/10/2026 01:58 PM.