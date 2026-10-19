Julia Huerta celebra las raíces y tradiciones de la comunidad Mayo-Yaqui en Nogales

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La aspirante a la coordinación municipal de Morena participó en la kermés por el décimo aniversario de “La Comaya”, donde convivió con familias y destacó la importancia de preservar la identidad cultural de los pueblos originarios

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/10/2026 04:15 PM.
En Nogales y editada el 19/10/2026 04:18 PM.