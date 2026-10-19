Julia Huerta celebra las raíces y tradiciones de la comunidad Mayo-Yaqui en Nogales

La aspirante a la coordinación municipal del comité por la defensa de la transformación en Nogales, Julia Huerta, participó este fin de semana en la tradicional Kermés conmemorativa del 10º aniversario de “La Comaya”. Respondiendo a la invitación de Josué Figueroa, Huerta compartió con la comunidad en un evento dedicado a enaltecer la tradición, la cultura y el orgullo de la identidad regional.
Durante el encuentro, que reunió a familias y miembros de la Comunidad Mayo-Yaqui, Julia Huerta destacó que este tipo de eventos representan el escenario perfecto para la convivencia armónica. Destacó la importancia de conocer y reconocer a las familias que convergen en la frontera, quienes constituyen una parte fundamental de la riqueza cultural y de las representaciones originarias de Sonora.
¡Qué bonito celebrar nuestras raíces! Ha sido un verdadero gusto compartir esta kermés llena de tradición, cultura y orgullo por nuestra identidad. Agradezco profundamente a Josué Figueroa por la invitación, al igual que el año pasado. ¡Mantengamos vivas nuestras raíces!, expresó Julia Huerta durante su recorrido por el evento.
El evento transcurrió en un ambiente de alegría, música y tradiciones, donde Julia Huerta tuvo la oportunidad de dialogar directamente con los asistentes, reafirmando el papel de la mujer en la vida pública y el trabajo unido por el bienestar de la comunidad.