Julia Huerta reivindica la lucha histórica de las mujeres: “Es tiempo de mujeres”

En el marco de una fecha emblemática para la historia de los derechos civiles en México, Julia Huerta, militante de Morena y aspirante a la coordinación municipal de la defensa de la transformación y la soberanía en Nogales, emitió un mensaje oficial para honrar el legado de la participación política de las mexicanas. Bajo la premisa de que hoy, más que nunca, “es tiempo de mujeres”, hizo un llamado a consolidar el proyecto de nación reconociendo las luchas históricas que permitieron la paridad actual.
Julia Huerta invitó a la ciudadanía a seguir, mantener y fortalecer el camino de la lucha democrática con su mensaje central de que todos los caminos históricos de la lucha feminista en el país llegan al mismo momento fundacional del 17 de octubre de 1953. Sostuvo que la trascendencia de esa fecha, cuando las mujeres fueron reconocidas como ciudadanas en la Constitución Mexicana, obteniendo por primera vez el pleno derecho a votar y ser votadas, vale reflexionar sobre este acontecimiento y reconocer de forma profunda a las precursoras del movimiento, recordando que los derechos actuales son el fruto de una organización colectiva.
Desde su manifiesto político señala que, a lo largo de la historia, hubo mujeres que no aceptaron quedarse al margen de las decisiones. Asimismo, honra a quienes lucharon para que su voz contara, exigieron participar en el destino del país y caminaron primero para abrir el camino a las nuevas generaciones de líderes.
Como aspirante a coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación en Nogales, Julia Huerta enfatizó que la defensa de la soberanía y la transformación municipal deben nutrirse de la valentía que las trajo hasta aquí, donde la participación activa de las mujeres en la vida pública no representa únicamente una conquista del pasado, sino el motor fundamental para el futuro político de la región fronteriza.
A mí me gusta recordar que los derechos que hoy tenemos no llegaron solos. Detrás hubo mujeres que se organizaron, levantaron la voz y abrieron caminos para las que veníamos después, reafirmó Julia Huerta, vinculando el legado del sufragismo con el actual proceso interno y el avance de las mujeres en todos los niveles de gobierno.