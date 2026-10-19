Julia Huerta reivindica la lucha histórica de las mujeres: “Es tiempo de mujeres”

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La militante de Morena recordó el 17 de octubre de 1953, cuando se reconoció constitucionalmente el derecho de las mexicanas a votar y ser votadas, y llamó a mantener la participación femenina en la vida pública

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/10/2026 12:15 PM.
En Nogales y editada el 19/10/2026 12:18 PM.