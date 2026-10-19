Marcela MAVAL combina trabajo en colonias, agenda legislativa y organización en Nogales

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La política nogalense mantiene reuniones con vecinos de La Mesa y Lomas de Anza, impulsa una iniciativa contra el hostigamiento y el acoso en el servicio público y participa en actividades de organización de Morena

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/10/2026 03:15 PM.
En Nogales y editada el 19/10/2026 03:17 PM.