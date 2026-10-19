Marcela MAVAL combina trabajo en colonias, agenda legislativa y organización en Nogales

Una agenda de trabajo social, legislativo y político en Nogales mantiene Marcela Maval, con actividades enfocadas en la organización ciudadana, la atención a las necesidades de las familias y el fortalecimiento del movimiento de transformación.
Entre sus acciones destaca su inscripción para asumir la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el municipio, responsabilidad que busca respaldar con más de 20 años de trabajo social y territorial junto a sus padres.
En el ámbito legislativo, presentó una iniciativa para establecer un protocolo especializado contra el hostigamiento y el acoso en el servicio público, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de investigación y contribuir a garantizar espacios laborales seguros y libres de violencia.
Como parte de las actividades de organización política, participó en la VIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Morena, donde se tomó protesta a las y los 17 coordinadores de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. También estuvo presente en la Asamblea Informativa en Defensa de la Soberanía Nacional, junto a la dirigencia nacional del partido y representantes del movimiento, en un encuentro centrado en la unidad y la participación ciudadana.
En el trabajo territorial, sostuvo reuniones con habitantes de las colonias La Mesa y Lomas de Anza, donde escuchó planteamientos y necesidades de los vecinos, además de promover el diálogo directo y el seguimiento a las solicitudes comunitarias.
Su agenda también incluyó su asistencia al foro sobre consentimiento de datos personales, encabezado por la diputada Vicky Espinoza en la Universidad de Sonora, campus Nogales, donde se abordaron temas relacionados con los derechos de las personas y la protección de su información personal.
Con estas actividades, Marcela MAVAL busca consolidar una agenda que combine la labor legislativa, la organización política y la atención directa a las comunidades, con énfasis en la participación ciudadana y la cercanía con las familias nogalenses.