Marcha Rosa en Nogales: llaman a convertir la prevención en un hábito todo el año

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La movilización reunió a representantes de distintos sectores para promover la detección oportuna del cáncer de mama. Salud Municipal ofrece orientación médica y facilita el acceso a estudios especializados mediante convenios y descuentos

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 19/10/2026 04:29 PM.
En Nogales y editada el 19/10/2026 04:32 PM.