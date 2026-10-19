Marcha Rosa en Nogales: llaman a convertir la prevención en un hábito todo el año

Más allá de ser una simple caminata, la reciente movilización ciudadana en Nogales busca consolidar un verdadero cambio de cultura enfocado en la prevención y la revisión médica continua para hacer frente al cáncer de mama.
Durante la edición de este año de la Marcha Rosa, se logró una notable convocatoria que unió a diversas dependencias del Ayuntamiento, al sector industrial, educativo y de salud para promover la activación física y crear una red de apoyo sólido.
Esta marcha es simbólica, ¿qué quiere decir? Que juntas nos unimos a esta marcha de lucha contra el cáncer. Es sensibilización, es activación física, y es dejar esa cultura del chequeo diario, del chequeo continuo, desde autoexploraciones mamarias, hasta ultrasonidos mamarios, y obviamente su mastografía oportuna, comentó la doctora Viviana García, Directora de Salud Municipal.
Sumado a esto, las autoridades locales trabajan en coordinación con el IMSS-Bienestar y laboratorios privados para expedir cupones de descuento y facilitar el acceso a estudios especializados, manteniendo los números de casos estables en la ciudad.
Y que se vaya pasando la voz de que el compromiso del municipio no es solamente este mes. El compromiso es darle seguimiento y la detección oportuna, indicó.