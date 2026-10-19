Morena cierra registros en Sonora: 18 perfiles buscan coordinación en Nogales

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) concluyó oficialmente el periodo de registro para los aspirantes a encabezar las Coordinaciones Municipales de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el estado de Sonora. El proceso, que forma parte de la estructuración territorial del partido de cara a los próximos retos electorales, cerró su plataforma digital tras recibir las solicitudes correspondientes entre el 8 y el 18 de octubre de 2026.
De acuerdo con las bases emitidas por la Comisión Nacional de Elecciones, el proceso de inscripción se llevó a cabo exclusivamente de forma virtual a través de la plataforma oficial del partido y cada aspirante pudo postularse únicamente para un municipio.
Para la definición de las personas que asumirán estas coordinaciones, el partido estableció una serie de criterios de evaluación, entre los que destacan la capacidad de organización territorial, el nivel de reconocimiento dentro de la comunidad, la trayectoria vinculada a los principios del movimiento y el estricto cumplimiento de la paridad de género.
La convocatoria estipula que los resultados de las valoraciones y la lista definitiva de los registros aprobados se publicarán en el sitio web oficial de la organización política a más tardar el 31 de diciembre de 2026, siendo estas determinaciones de carácter definitivo e inapelable.
Ayala, Martha Sadat; Baldenebro, Ramón; Burgos, Angélica; Castro, Alejandro; Estrada, Fausto; Guevara, Azalia; Hollman, David; Huerta, Julia; León, María de la Luz; Mejia, Wendy Yaneth; Perez, Jose Maria; Ramírez, Conrado; Rodriguez, Víctor; Romero, Ricardo; Sedano, Hipolito; Soto, Edna; Valenzuela, Marcela y Valenzuela, Ramón.
La designación final de la coordinación en Nogales será clave para el despliegue de las actividades territoriales del partido durante el próximo año, marcando el inicio de los preparativos políticos locales hacia el ciclo electoral de 2027.