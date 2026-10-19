Morena cierra registros en Sonora: 18 perfiles buscan coordinación en Nogales

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Concluyó el registro de aspirantes a las coordinaciones municipales de los Comités de Defensa de la Transformación. En Nogales, 18 personas confirmaron su participación y la lista definitiva se publicará a más tardar el 31 de diciembre

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 19/10/2026 03:45 PM.
En Nogales y editada el 19/10/2026 03:50 PM.