Obras del puente Tecnológico y el embovedado en Nogales registran 95 % de avance

Con un avance del 95 % en la construcción del puente vehicular ubicado en la intersección de las avenidas Tecnológico y De los Maestros, así como en las obras del embovedado de la avenida Tecnológico, el alcalde Juan Francisco Gim Nogales realizó este sábado un recorrido de supervisión para constatar el progreso de ambos proyectos, que representan importantes mejoras en materia de seguridad vial, infraestructura y movilidad para la ciudad.
Acompañado por el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Jorge Medina Esqueda, el presidente municipal recorrió las zonas de intervención y revisó los trabajos que se desarrollan en estos dos puntos estratégicos, cuya conclusión permitirá mejorar las condiciones de circulación y brindar mayor seguridad a automovilistas y peatones.
Durante la supervisión, el alcalde destacó que el puente vehicular de las avenidas Tecnológico y De los Maestros se encuentra en su etapa final, lo que permitirá agilizar el tránsito en una zona importante para la conectividad de Nogales.
Estamos muy cerca de concluir estas obras que representan un beneficio directo para las familias nogalenses. Nuestra prioridad es contar con vialidades más seguras, mejorar la movilidad y ofrecer infraestructura que responda a las necesidades de una ciudad en constante crecimiento, expresó Gim Nogales.
El presidente municipal reconoció el respaldo del gobernador Alfonso Durazo Montaño para impulsar proyectos de infraestructura que atienden necesidades prioritarias de la población.
Agradezco al gobernador Alfonso Durazo por continuar apoyando a Nogales con obras que, además de mejorar nuestras vialidades, tienen como propósito fundamental brindar seguridad a nuestra gente. Son proyectos que fortalecen nuestra infraestructura y contribuyen a mejorar la calidad de vida de las familias, señaló.
Estamos dando seguimiento puntual a los trabajos del puente y del embovedado. Ambas obras presentan un avance del 95 % y nos encontramos en una etapa importante para concretar su funcionamiento. La prioridad es garantizar que la infraestructura ofrezca condiciones adecuadas de seguridad y movilidad para la ciudadanía, indicó el funcionario.