Obras del puente Tecnológico y el embovedado en Nogales registran 95 % de avance

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El alcalde Juan Francisco Gim Nogales supervisó ambos proyectos de infraestructura y anunció que la apertura de la circulación desde la avenida Tecnológico hasta la calzada de los Doctores está prevista en siete días

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/10/2026 12:47 PM.
En Nogales y editada el 19/10/2026 12:52 PM.