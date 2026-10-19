“PRImero tócate”: Promueve PRI la prevención del cáncer de mama en Nogales

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el cáncer de mama, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Nogales, presidido por David Chavoya Acosta, en coordinación con el ONPRI, que dirige Mayra Rocío Reyes, organizó la jornada médica e informativa “PRImero tócate”.
La actividad central fue una conferencia encabezada por Magda Monjaraz, integrante de Reconstruyendo la Esperanza, una destacada asociación civil enfocada en el apoyo de reconstrucción mamaria para pacientes victoriosas de esta enfermedad.
Durante la charla, la ponente destacó la importancia de la detección oportuna. Posteriormente, Mayra Rocío Reyes y David Chavoya entregaron un reconocimiento oficial a la conferencista por su valiosa aportación a la comunidad.
Por su parte, el presidente del partido emitió un mensaje a los asistentes desde el pódium:
PRImero Tócate, la prevención comienza en ti. En este mes rosa, te recordamos que el cáncer de mama se puede vencer si lo detectamos a tiempo, dedica 5 minutos a tu autoexploración, ya que esos 5 minutos pueden cambiarlo todo y unidos hacemos eco de la concientización, dijo.