“PRImero tócate”: Promueve PRI la prevención del cáncer de mama en Nogales

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El PRI y el ONPRI realizaron una jornada médica e informativa con una conferencia de Magda Monjaraz, integrante de Reconstruyendo la Esperanza, para destacar la importancia de la detección oportuna del cáncer de mama

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 19/10/2026 03:50 PM.
En Nogales y editada el 19/10/2026 03:56 PM.