Ramón Valenzuela llama a la unidad de Morena y propone pacto de civilidad

El actual regidor Ramón Ricardo Valenzuela Félix ha formalizado su intención de encabezar los esfuerzos políticos en Nogales al presentar su solicitud de registro para la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, al precisar que su registro en línea se completó el 13 de octubre de 2026 bajo el folio 10486-025.
Durante un encuentro con medios de comunicación, Ramón Valenzuela detalló su visión para el proceso interno, al destacar la importancia de mantener la cohesión dentro del movimiento, de ahí que hizo un llamado directo a la unidad y al respeto mutuo entre todos los militantes que decidieron inscribirse en la contienda.
Expresó su total disposición para firmar un pacto de civilidad político para garantizar un proceso interno limpio y transparente, al asegurar categóricamente que no participará en campañas negras ni emitirá ataques hacia los demás contendientes.
Aclaró que no tiene un plan alternativo en caso de no resultar electo, pues su único enfoque actual es lograr esta coordinación municipal y precisar que la Comisión Nacional de Elecciones será la instancia encargada de depurar la lista de aspirantes y definir a finalistas.
Sobre su perfil y la estrategia que implementará en las próximas semanas, Ramón Valenzuela enfatizó su conexión histórica y cotidiana con la ciudad, al mencionar sus orígenes en la calle Independencia, en el sector del Rosario cerca de la calle Reforma, donde creció jugando en las canchas, hasta convertirse en seleccionado municipal y estatal de básquetbol.
Indicó que su metodología de trabajo será “a ras de suelo”, con visitas a las colonias casa por casa y organizando asambleas informativas en espacios públicos. Señaló que su experiencia desde su juventud le ha otorgado un profundo conocimiento de la ciudad.
Consideró que su principal fortaleza política es la comunicación directa con los ciudadanos, al valorar las invitaciones a tomar café en los hogares para escuchar de viva voz las problemáticas específicas de cada vecindario, desde la importancia de entender que las necesidades y dolencias varían drásticamente de una colonia a otra dentro de Nogales.
Al evaluar el panorama político general, Valenzuela destacó que la mayor ventaja de Morena es su sólida presencia social y territorial en las distintas colonias del municipio. En contraste, percibió a los partidos de oposición en un estado de desorganización, carentes de posturas claras y sin estrategias políticas definidas para enfrentar el próximo ciclo electoral.