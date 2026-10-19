Ramón Valenzuela llama a la unidad de Morena y propone pacto de civilidad

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El regidor confirmó su registro para buscar la coordinación municipal en Nogales y aseguró que no recurrirá a campañas negras ni ataques contra otros aspirantes. Plantea recorrer colonias y escuchar directamente a los ciudadanos

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 19/10/2026 03:42 PM.
En Nogales y editada el 19/10/2026 03:45 PM.