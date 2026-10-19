¡Reconocen a los Jóvenes Heroicos de Nogales! Entregan el Premio Municipal de la Juventud 2026

Con la entrega de 13 distinciones a jóvenes y equipos sobresalientes por sus aportaciones académicas, científicas, artísticas, ambientales y sociales, el Ayuntamiento de Nogales, encabezado por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, a través del Instituto Nogalense de la Juventud (INJ), celebró la ceremonia del Premio Municipal de la Juventud 2026, en el Teatro Auditorio Rosalba Romero Mendoza, del Centro Cultural Los Nogales (CECUN).
En el marco del 108.º aniversario de la Gesta Heroica de Nogales, se denominó está edición "Jóvenes Heróicos", el presidente municipal, acompañado de su esposa, Griselda Quintero Portillo, reconoció el esfuerzo, la disciplina y la capacidad de las nuevas generaciones para contribuir al desarrollo de la ciudad, destacando la importancia de brindarles oportunidades para fortalecer sus talentos y proyectos.
En Nogales tenemos jóvenes extraordinarios que nos demuestran que la edad no es un límite para alcanzar grandes metas y transformar nuestra comunidad. Cada reconocimiento representa una historia de perseverancia, compromiso y dedicación. Como Gobierno de la Ciudad, tenemos la responsabilidad de acompañarlos y generar condiciones para que continúen creciendo, expresó el alcalde.
Desde 2017, Pablo Erik ha participado en labores de rescate, atención de emergencias, prevención de incendios y actividades de apoyo comunitario. En 2024 fue reconocido como Bombero del Año, distinción que refleja su dedicación, valentía y compromiso con la protección de la ciudadanía.
Durante la premiación se reconoció a las y los siguientes ganadores:
Logro Académico, categoría A: Mia Joselyn Gutiérrez González, estudiante de CECyTES Nogales II, por su excelencia académica y promedio de 10.
Logro Científico y Tecnológico, categoría B: Tigrex Team, integrado por César Esli Murillo, Víctor Salcido Ruiz y Mario Alan García Valencia, por el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas a procesos empresariales.
Discapacidad e Integración, categoría A: Sebastián Ángel Zúñiga Rodríguez, por su perseverancia, preparación académica y participación en diversas disciplinas deportivas.
Discapacidad e Integración, categoría B: María Fernanda Gálvez Álvarez, por su participación en actividades artísticas, culturales y deportivas, así como por representar a Nogales en competencias de béisbol.
Mérito a la Trayectoria Musical, categoría A: Axel Antonio Durán Parra, por su dedicación al violonchelo y participación en proyectos musicales y culturales.
Mérito a la Trayectoria Musical, categoría B: Teresita de Jesús Burrola Trejo, por su destacada trayectoria artística y participación en escenarios nacionales e internacionales.
Expresiones Artísticas, categoría A: José Ignacio Cota Félix, por sus logros en la danza folclórica mexicana y competencias nacionales.
Expresiones Artísticas, categoría B: Ivón Alejandra García Muñoz, por su trayectoria en las artes visuales y promoción de espacios de expresión artística.
Protección al Medio Ambiente, categoría A: Comité Ambiental CECyTES I, integrado por María José Valenzuela Ruiz, Ximena Nevárez Herrera y Nicole Peralta Valle, por sus proyectos de educación ambiental y conservación de las abejas.
Ingenio Emprendedor, categoría B: Ángel Hediberto Enríquez Nieblas, fundador de Cachete de Oro Repostería, por su iniciativa empresarial y contribución a la economía local.
Compromiso Social, categoría B: Pablo Erik Domínguez Valencia, por su trayectoria de servicio como bombero y participación en acciones de apoyo comunitario.
Protección Animal, categoría A: Huellitas Nogalenses A. C., representada por Azul Efraín Medina Terraza y María Fernanda Elenes Lerma, por su trabajo en rescate, adopción responsable y bienestar animal.
Aportación a la Cultura Cívica y Democrática, categoría B: Neydelinne Danitza Ocampo Leyva, por su participación en espacios nacionales e internacionales de diálogo, derechos y participación juvenil.
Arte Urbano y Cultura Alternativa, categoría A: Daniel Alexis Robles García, por su trayectoria en el freestyle y la promoción de espacios de expresión para jóvenes.
Arte Urbano y Cultura Alternativa, categoría B: Abraham Octavio Peña Castro, por sus aportaciones al muralismo, graffiti y transformación artística de espacios públicos.
Liderazgo Juvenil en Medios y Contenido Digital, categoría B: Ángela Valeria Andrade Delgado, por su liderazgo en iniciativas de participación ciudadana, prevención y compromiso social.
Un Minuto por la Prevención, categoría A: Rodrigo Lovio Ramírez, por su cortometraje Rompe el silencio contra el ciberacoso, que promueve la concientización sobre la violencia digital.
Un Minuto por la Prevención, categoría B: María Fernanda López Angulo, por su cortometraje Gato Encerrado, enfocado en la reflexión y prevención del suicidio.
Por su parte, el director del Instituto Nogalense de la Juventud, Glenn Lizárraga Arredondo, destacó la importancia de reconocer las capacidades de quienes, desde diferentes ámbitos, generan cambios positivos en su entorno y representan un ejemplo para otras generaciones.
Este premio no solamente reconoce los resultados, sino también el esfuerzo que existe detrás de cada historia. En Nogales contamos con jóvenes comprometidos, creativos y solidarios que merecen ser escuchados, impulsados y reconocidos. Nuestro objetivo es que encuentren en el Instituto un aliado para continuar desarrollando sus capacidades, señaló.
También asistieron integrantes del Ayuntamiento, funcionarios municipales, representantes de instituciones educativas, docentes, familiares de los participantes y miembros del Consejo Dictaminador, quienes contribuyeron al desarrollo de esta edición.
La ceremonia concluyó con la fotografía oficial de autoridades, participantes y galardonados, reafirmando el compromiso del Gobierno de la Ciudad de promover el talento, la participación y el desarrollo integral de las juventudes nogalenses.