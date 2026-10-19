¡Reconocen a los Jóvenes Heroicos de Nogales! Entregan el Premio Municipal de la Juventud 2026

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El Ayuntamiento distinguió a jóvenes y equipos por sus logros académicos, científicos, artísticos, ambientales y sociales. Entre los galardonados destacó el bombero Pablo Erik Domínguez Valencia por su trayectoria de servicio a la comunidad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/10/2026 12:02 PM.
En Nogales y editada el 19/10/2026 12:12 PM.