¡Abrígate y toma precauciones! Alertan por frío y lluvias en Nogales

Ante las bajas temperaturas que se registran durante las mañanas y la probabilidad de lluvias en las próximas 48 horas, la Unidad Municipal de Protección Civil exhortó a la ciudadanía a reforzar las medidas preventivas para evitar enfermedades respiratorias y reducir los riesgos asociados con las condiciones meteorológicas.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número dos, que se disipará en las próximas horas, aún favorece condiciones de frío durante las madrugadas y temperaturas cálidas por las tardes, lo que genera variaciones térmicas importantes a lo largo del día.
Para las próximas 48 horas se prevén temperaturas mínimas de entre 12 y 17 grados Celsius, así como máximas de 24 a 30 grados. Ante este panorama, la dependencia municipal recomendó extremar precauciones, principalmente con niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.
La Unidad Municipal de Protección Civil aconsejó abrigar adecuadamente a los menores de edad, especialmente durante sus traslados a los centros escolares, mantener una alimentación equilibrada que incluya frutas y verduras ricas en vitamina C, procurar una hidratación adecuada y evitar la exposición prolongada a cambios bruscos de temperatura.
Asimismo, destacó la importancia de brindar especial atención a las personas adultas mayores y a quienes presentan enfermedades crónicas, debido a su mayor vulnerabilidad ante determinadas infecciones respiratorias.
La dependencia también recomendó evitar la automedicación y acudir a una unidad médica en caso de presentar síntomas como fiebre, dolor de cabeza, escurrimiento nasal, malestar general, dolores musculares o mareos. Ante dificultades para respirar, se debe buscar atención médica inmediata.
Por otra parte, Protección Civil llamó a la población a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas y extremar precauciones ante las lluvias pronosticadas, especialmente en zonas cercanas a arroyos y cauces naturales.
Finalmente, reiteró la importancia de evitar cruzar arroyos o vialidades con acumulación de agua, ya sea a pie o en vehículo, así como atender las recomendaciones de las autoridades para prevenir accidentes y proteger la integridad de las familias nogalenses.