¡Abrígate y toma precauciones! Alertan por frío y lluvias en Nogales

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Protección Civil municipal advierte sobre bajas temperaturas por las mañanas y probabilidad de lluvias durante las próximas 48 horas. Recomienda cuidar a niñas, niños y adultos mayores, y evitar cruzar arroyos o calles inundadas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 20/10/2026 12:55 PM.
En Nogales y editada el 20/10/2026 12:58 PM.