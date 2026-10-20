Angélica Burgos promete una campaña sin confrontaciones y llama a la unidad de Morena

Mantener una campaña de altura y en favor de la unidad, privilegiando el respeto a la militancia y con apego a los principios que dieron vida al Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), es el compromiso de Angélica Burgos.
La presidenta del Comité Unidos por Nogales y la Transformación aceptó el llamado que los consejeros del instituto político en esta frontera realizaron a través de las redes sociales, solicitando evitar la confrontación y la desinformación entre la militancia.
Yo, Angélica Burgos Garay, aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Nogales, doy respuesta a este documento en el sentido más positivo...Asumo sus palabras de manera oportuna y acepto, con firmeza y compromiso, iniciar de la mano este proceso de unidad de nuestro partido-movimiento en esta frontera, dijo.
Destacó que el legado de la política impulsada por el líder moral Andrés Manuel López Obrador (fundador de Morena), y hoy aplicada por la presidenta de la República Claudia Sheinbaum, se ejerce con humildad y con el corazón puesto en las causas populares.
En este proceso interno que está viviendo Morena en Nogales, Angélica Burgos hace tres compromisos ante la militancia y el pueblo nogalense, como es la realización de una campaña de unidad y respeto, sin egos ni ambiciones superficiales, privilegiando siempre el proyecto de nación por encima de cualquier interés personal.
De igual manera, el llevar una política a ras de suelo, como lo marca la convocatoria y ejemplo de los líderes del Movimiento, recorriendo las colonias, visitando casa por casa y llevando reuniones para escuchar al pueblo e informando de los logros de la Cuarta Transformación.
Tercer punto de su compromiso es conducirse bajo los principios fundamentales de Morena, como son el no mentir, no robar ni traicionar al pueblo, ejerciendo siempre el principio de mandar obedeciendo, haciendo valer la máxima de “por el bien de todos, primero los pobres”.
La aspirante a la coordinación de los Comités por la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía en Nogales agradeció la madurez y la altura de miras de los consejeros, mostrándose lista para sumar esfuerzos y caminar en unidad por el bien de Nogales.