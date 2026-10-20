Angélica Burgos promete una campaña sin confrontaciones y llama a la unidad de Morena

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La aspirante a la coordinación municipal de los Comités de Defensa de la Transformación en Nogales aceptó el llamado de consejeros del partido y se comprometió a evitar descalificaciones, desinformación y encuestas falsas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 20/10/2026 12:31 PM.
En Nogales y editada el 20/10/2026 12:38 PM.