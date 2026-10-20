Angélica Burgos recorre colonias de Nogales para acercar información de Morena

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La presidenta del Comité Unidos por Nogales y la Transformación destacó la importancia de mantener el contacto directo con vecinos y simpatizantes mediante visitas casa por casa y la distribución del periódico Regeneración

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 20/10/2026 03:44 PM.
En Nogales y editada el 20/10/2026 03:51 PM.