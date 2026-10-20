Angélica Burgos recorre colonias de Nogales para acercar información de Morena

La fuerza del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) está en su militancia, pero principalmente en la atención y respeto a los simpatizantes del instituto político en las colonias de esta frontera, manifestó Angélica Burgos.
La presidenta del Comité Unidos por Nogales y la Transformación, indicó de la importancia de visitar a los vecinos casa por casa, para compartir la información del periódico Regeneración, órgano oficial de Morena.
Estamos convencidos que la fuerza de nuestro instituto político está en sus militantes…pero principalmente en los simpatizantes que están en las colonias, quienes siempre están al pendiente del trabajo de partido, de sus representantes y de sus acciones para apoyar a la comunidad, expresó.
Durante el dialogo con los ciudadanos en las colonias que se realiza de forma permanente, refirió, se aprovecha para compartirles del registro como aspirante a la coordinación de los Comités por la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía en Nogales.
Los equipos de brigadistas ya han recorrido una gran cantidad de colonias de la ciudad, precisó, como son Lomas de Anza, Del Sol, Puesta del Sol, Lomas de Nogales I y II, Nuevo Nogales y la Colosio.
De igual manera la Solidaridad, Benito Juárez, Serena, Buenos Aires, Héroes, enumeró, Pueblitos, Los Encinos, Flores Magón, Terrazas, Las Torres y La Esperanza, entre otras.
Como presidenta del Comité Unidos por Nogales y la Transformación, se mostró agradecida con los residentes de las colonias nogalenses por abrirles las puertas de su hogar, invitándolos a seguirla a través de las redes sociales y la página de Facebook Angélica Burgos Garay.