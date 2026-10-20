Bajan 36% los homicidios en Nogales, pero suben las lesiones y la violencia familiar

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De enero a septiembre de 2026, Nogales registró reducciones en homicidio doloso, delitos contra la libertad personal y robo de vehículo

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 20/10/2026 04:20 PM.
En Nogales y editada el 20/10/2026 04:24 PM.