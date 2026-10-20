Bajan 36% los homicidios en Nogales, pero suben las lesiones y la violencia familiar

Nogales reduce homicidios 36 por ciento durante septiembre del 2026, pero aumentan lesiones y violencia familiar.
La incidencia de delitos de alto impacto muestra una tendencia a la baja durante 2026, las estadísticas más recientes reflejan que Nogales enfrenta retos importantes en materia de violencia familiar y lesiones dolosas.
De acuerdo con datos difundidos por los Comités Ciudadanos de Seguridad Pública de Sonora y Hermosillo, en el acumulado de enero a septiembre de este año, Nogales registró una reducción del 36 por ciento en homicidio doloso, además de una caída del 37 por ciento en delitos contra la libertad personal y del 29 por ciento en robo de vehículo, indicadores que reflejan una disminución en algunos de los delitos que más afectan la percepción de seguridad de la población.
Sin embargo, el análisis también muestra señales de alerta. Durante el mismo periodo, las lesiones dolosas aumentaron 24 por ciento y los casos de violencia familiar crecieron 17 por ciento, fenómenos que continúan impactando directamente a las familias y comunidades de la frontera.
Según el comité especialistas en seguridad han señalado que la disminución de homicidios representa un avance importante, pero es necesario fortalecer las estrategias preventivas y de atención a las víctimas para contener el crecimiento de delitos relacionados con la violencia dentro del hogar y las agresiones físicas.
A nivel estatal, Sonora reportó una reducción del 44 por ciento en homicidios dolosos, al pasar de 891 víctimas entre enero y septiembre de 2025 a 495 en el mismo periodo de 2026. También se registraron disminuciones del 52 por ciento en delitos contra la libertad personal, 45 por ciento en robo a negocio, 24 por ciento en robo a casa habitación y 13 por ciento en robo de vehículo.
No obstante, septiembre encendió alertas por el incremento de las denuncias por violación, que aumentaron de 18 casos en agosto a 33 en septiembre, un alza del 83 por ciento. Además, 19 de las víctimas fueron niñas, niños y adolescentes, situación que ha llevado a organizaciones civiles a solicitar un reforzamiento de las acciones de prevención, detección oportuna y atención integral.
En términos generales, las cifras muestran que Sonora avanza en la reducción de homicidios y diversos delitos patrimoniales, pero enfrenta desafíos crecientes en delitos que afectan la integridad de las personas, como la violencia familiar, las lesiones y las agresiones sexuales, por lo que especialistas consideran indispensable mantener estrategias diferenciadas para cada municipio del estado.