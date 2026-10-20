“Sin baño no hay escuela”: madres cierran primaria Frida Kahlo por fallas en sanitarios

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Familias suspendieron las clases en el plantel del sector Las Acacias para exigir una reparación definitiva de la red sanitaria, problema que, aseguran, persiste desde hace dos años y afecta a más de 765 estudiantes de ambos turnos

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 20/10/2026 03:24 PM.
En Nogales y editada el 20/10/2026 03:27 PM.