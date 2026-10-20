“Sin baño no hay escuela”: madres cierran primaria Frida Kahlo por fallas en sanitarios

Madres de familia mantuvieron cerrada la escuela primaria Frida Kahlo, ubicada en el sector Las Acacias en Nogales, Sonora, desde las 7:00 de la mañana y paralizaron las actividades académicas. La manifestación se originó ante las deplorables condiciones de los sanitarios de la institución, lo que motivó a los tutores a colocar carteles con la leyenda “Sin baño no hay escuela” en las rejas del plantel.
Kenia Vega, secretaria de la mesa directiva de la asociación de padres de familia del turno matutino, explicó que la comunidad escolar ha padecido este problema desde hace aproximadamente dos años sin recibir una solución definitiva. La situación llegó a un punto crítico ayer por la tarde, cuando fueron notificados de que la totalidad de los baños de varones quedaron inhabilitados, dejando a los menores sin instalaciones para sus necesidades básicas; en el interior de la escuela, las puertas de los sanitarios lucen carteles con el aviso “Fuera de servicio”.
Expuso que el colapso de la red sanitaria afecta a una gran cantidad de estudiantes, ya que la escuela cuenta con 465 alumnos en el turno matutino y más de 300 en el turno vespertino. Todos estos estudiantes comparten únicamente dos módulos de baños, uno para niñas y otro para niños, que funcionan para ambos turnos. Kenia Vega detalló que el problema radica en la tubería principal y no en los inodoros individuales, por lo que las reparaciones superficiales solo destapan el drenaje por un par de días antes de que vuelva a obstruirse.
A pesar de haber gestionado folios, oficios y diálogos previos con el director y los supervisores, los padres de familia aseguran que las autoridades educativas han ignorado sus peticiones de salud pública. Durante la mañana de la protesta, un supervisor acudió a las instalaciones, pero la representante denunció que abordó a los padres de familia con una actitud agresiva y a gritos, lo que tensó aún más la situación.
Ante la falta de respuesta y la negativa de la comunidad a retirar el bloqueo hasta que se realice una reparación profunda de las tuberías, las familias se encuentran a la espera de las autoridades de educación. De no recibir el apoyo necesario, la mesa directiva organiza un viaje colectivo a la ciudad de Hermosillo para exigir una solución directamente a las autoridades estatales.