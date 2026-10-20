Celebra TECNM jornada académica de Ingeniería Civil

El Tecnológico Nacional de México campus Nogales inició la esperada Jornada Académica de Ingeniería Civil, con un llamado a toda la comunidad “Potros” para preparar sus cascos, sacar su espíritu competitivo y ser parte de una semana de actividades diseñadas para poner a prueba las habilidades físicas e intelectuales de los futuros ingenieros.
En el marco de esta jornada, la División de Estudios de Posgrado e Investigación (DEPI), la Maestría en Urbanismo, el Colegio de Arquitectos de Nogales y el Departamento de Ciencias de la Tierra organizan el XII Congreso Internacional de Urbanismo y Desarrollo Sustentable. Este foro de alto nivel se lleva a cabo del 20 al 22 de octubre de 2026 en el Nodo de Creatividad del ITN, guiado por el eje temático "Rediseñar la Ciudad: Estrategias de Adaptación Urbana".
El programa del congreso cuenta con la participación de destacados especialistas y académicos para abordar temas de vital importancia: “Modernización del transporte urbano mediante sistemas ferroviarios”, “Estrategias de ecología cultural, como la cosecha de agua de lluvia urbana”, “Implementación de infraestructura verde y huertos en ciudades desérticas”, “Análisis sobre la vulnerabilidad de las metrópolis ante el cambio climático”. Cuyo acceso a las conferencias y presentaciones de libros es libre para el público en general, aunque se advierte sobre un cupo limitado en los recintos.
Para complementar el encuentro académico, el comité organizador invita a consultar el programa de eventos tradicionales para evitar perderse de esta convivencia en competencias Académicas “Construrally”, “Olimpiada de Conocimiento”, concurso "Puente de Palitos" y encuentros deportivos.