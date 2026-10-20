Celebra TECNM jornada académica de Ingeniería Civil

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El Tecnológico Nacional de México campus Nogales inició una semana de actividades académicas, deportivas y competitivas para estudiantes

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 20/10/2026 03:09 PM.
En Nogales y editada el 20/10/2026 03:12 PM.