Ejército y autoridades federales realizan cateos en distintos sectores de Nogales

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Operativos se reportaron en la colonia El Rodeo, residencial Asturias y Pueblitos, donde fueron asegurados inmuebles y se cerraron temporalmente algunas calles. Hasta el momento no se han informado resultados oficiales

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 20/10/2026 04:37 PM.
En Nogales y editada el 20/10/2026 04:40 PM.