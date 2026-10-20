Ejército y autoridades federales realizan cateos en distintos sectores de Nogales

Efectivos del Ejército Mexicano y autoridades federales realizaron varias diligencias en distintos sectores de esta frontera donde cerraron de manera temporal algunas calles en Nogales, Sonora.
De acuerdo con información que se pudo documentar desde temprana hora de este martes dichas operatividades se pudieron documentar en el sector de la colonia El Rodeo donde un domicilio quedó asegurado con sellos oficiales.
Estas diligencias también se llevaron a cabo en los fraccionamientos, residencial Asturias y en la zona de Pueblitos, donde se reportó la ejecución de órdenes de cateo en inmuebles al menos dos inmuebles.
Fuentes oficiales confirmaron desde las primeras horas de este martes la presencia de persona de la Secretaría de la Defensa Nocional en las instalaciones del Aueropuerto de esta frontera de donde las unidades oficiales salieron a realizar dichas diligencias.
Hasta el momento, las autoridades locales señalaron que no se trató de acciones que hayan coordinado por lo que se presume se trata de acciones directas desde la capital o la ciudad de México, como las realizadas en muchas otras ocasiones.
Se espera que las corporaciones participantes proporcionen información oficial sobre los resultados en los próximos días.