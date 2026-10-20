Julia Huerta llama a la unidad en Morena tras registro de 18 aspirantes en Nogales

La aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación en esta frontera por Morena, Julia Huerta, reafirmó su compromiso con el proyecto tras una jornada de contacto ciudadano. Durante sus actividades, repartió el periódico Regeneración a los habitantes y automovilistas, con el propósito de informar sobre los avances del movimiento.
Sobre el registro de 18 aspirantes a la coordinación municipal, Julia Huerta calificó el hecho como una clara muestra de pluralidad. La militante aseguró que esta diversidad de perfiles fortalece la democracia, el proceso interno y la vida política de Nogales, ya que todos persiguen el mismo fin: la defensa de la soberanía nacional.
Creo que eso también fortalece el proceso, porque lo mencionábamos, es un proceso abierto, es un proceso donde todas y todos podemos participar, donde cualquier persona que se quiera sumar puede participar, puede registrarse, y esto fortalece, fortalece el proceso interno, fortalece la democracia, fortalece la vida pública y política de nuestro municipio, y también fortalece al movimiento, dijo
Esta diversidad de perfiles que pueden trabajar todos, porque todos trabajamos con un mismo fin, que es el fortalecimiento del movimiento, por supuesto, y también la defensa de la soberanía nacional y de la cuarta transformación, agregó.
Esta diversidad de perfiles que pueden trabajar todos, porque todos trabajamos con un mismo fin, que es el fortalecimiento del movimiento, por supuesto, y también la defensa de la soberanía nacional y de la cuarta transformación, agregó.
De cara a los retos venideros para el año 2027, Julia Huerta invitó a las familias nogalenses a sumarse al proyecto colectivo, pidió a la militancia, a los simpatizantes y a la ciudadanía en general caminar en unidad y participar activamente de la mano con el Movimiento de Regeneración Nacional.
Julia Huerta adelantó que mantendrá una agenda muy activa durante las próximas semanas, al mostrar plena confianza en el instituto electoral interno y en la madurez del movimiento para lograr la consolidación de los trabajos políticos en el municipio.
Continuamos con una agenda muy, muy activa en estas próximas semanas, para participar en este proceso de la coordinación, con mucha actitud, con todo el ánimo, con toda la responsabilidad, confiados en el proceso, confiamos también en el Instituto Electoral del partido, pero, sobre todo, estamos confiados en lo que estamos haciendo, aseguró.