Julia Huerta llama a la unidad en Morena tras registro de 18 aspirantes en Nogales

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La aspirante a la Coordinación Municipal de la Defensa de la Transformación destacó que la pluralidad fortalece el proceso interno y convocó a militantes, simpatizantes y ciudadanía a trabajar en conjunto rumbo a 2027

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 20/10/2026 03:35 PM.
En Nogales y editada el 20/10/2026 03:37 PM.