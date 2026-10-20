Madre buscadora localiza sin vida a su hijo desaparecido en Nogales

Luego de meses de incansable labor y dolorosa incertidumbre, el colectivo Buscando Corazones Nogales confirmó que su compañera de búsqueda, Anastacia, logró localizar a su hijo, Edgar Iván Espinoza Figueroa, quien había sido reportado como desaparecido desde el 14 de enero de 2026; lamentablemente, el joven fue localizado sin vida.
A través de un emotivo y solidario mensaje, la agrupación civil expresó su profundo luto y su respeto infinito hacia la madre rastreadora, al reconocer que su amor, fe y entrega constante consiguieron el difícil objetivo de regresarlo a casa, otorgándole la dignidad y el derecho de descansar en paz rodeado de los suyos.
No era esta la respuesta que le pedíamos a la vida, sin embargo, en medio del quebranto, bendito sea Dios porque hoy tu búsqueda ha terminado, externó el colectivo en su comunicado dirigido a Anastacia.
Se plasma el profundo sentir de la madre ante el desenlace de su lucha:
Al fin te encontré hijo, y mi alma descansa, aunque no de la manera que soñé. Te busqué incansablemente, y ahora, en este adiós doloroso, te entrego a la paz. Que tu luz nos guíe, mi amado hijo.
El colectivo Buscando Corazones reiteró su respaldo absoluto a su compañera de lucha en este difícil proceso de duelo, al asegurar que el alma del joven ya no vaga en la incertidumbre y concluyen con la consigna que motiva su labor diaria: “Promesa cumplida: no paramos hasta encontrarte, hoy y siempre, estamos contigo, Anastacia”.