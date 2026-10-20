Madre buscadora localiza sin vida a su hijo desaparecido en Nogales

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Tras meses de búsqueda, Anastacia encontró a su hijo, Edgar Iván Espinoza Figueroa, desaparecido desde el 14 de enero de 2026. El colectivo Buscando Corazones Nogales expresó su solidaridad con la madre ante el doloroso desenlace

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 20/10/2026 03:12 PM.
En Nogales y editada el 20/10/2026 03:20 PM.