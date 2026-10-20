¡Más de 2 mil 898 baches reparados en Nogales tras las lluvias!

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El programa permanente de bacheo ha rehabilitado 7 mil 240 metros cuadrados de pavimento en al menos 36 colonias. Las cuadrillas mantienen trabajos en sectores como El Greco, San Carlos, Lomas de Nogales y La Mesa

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 20/10/2026 01:03 PM.
En Nogales y editada el 20/10/2026 01:11 PM.