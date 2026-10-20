¡Más de 2 mil 898 baches reparados en Nogales tras las lluvias!

Tras las intensas lluvias que afectaron la movilidad urbana, más de 7 mil 200 metros cuadrados de pavimento han sido rehabilitados para devolver la seguridad a las calles de la ciudad, este mantenimiento busca mitigar los efectos mediante trabajos con cemento hidráulico y asfalto.
Estas acciones ya superan los 2 mil 898 baches cubiertos de al menos 36 colonias, lo cual es coordinador por el secretario de Desarrollo Urbano, Jorge Medina Esqueda y la directora de Obras Públicas, Verenice Verdugo, lo que atiende a la urgencia de restablecer la superficie de rodamiento.
Actualmente continúa el programa permanente de bacheo, donde hasta la fecha hemos atendido alrededor de 2,898 baches. Esto con una superficie intervenida de alrededor de 7,240 metros cuadrados, comentó Jorge Medina.
Además de la reparación de calles, la dependencia mantiene 18 obras activas, incluyendo mejoras en cruceros del bulevar Colosio, pavimentaciones para mitigar inundaciones, además de un programa para proteger los controles de los semáforos, una medida que obedece la cantidad de vandalismo que han sufrido estos últimamente.
Y pues el contrato por bacheo preventiva y correctiva pues todavía nos queda alrededor de un 30%, más de un 30% para continuar trabajando en estos últimos meses, indicó Verenice Verdugo.