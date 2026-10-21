¡30 años de historia! Celebran aniversario de Contadores Públicos en Nogales

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El Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Sonora, Delegación Nogales, conmemoró tres décadas de trayectoria con reconocimientos a sus fundadores, asociados activos y jóvenes integrantes, destacando su compromiso con la profesión y la comunidad

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 21/10/2026 11:59 AM.
En Nogales y editada el 21/10/2026 12:03 PM.