¡30 años de historia! Celebran aniversario de Contadores Públicos en Nogales

El pasado 7 de octubre, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Sonora, Delegación Nogales, se vistió de gala para celebrar su 30 aniversario con una representación de tres décadas de trayectoria, excelencia y compromiso profesional.
La celebración, bajo el liderazgo Jesús Aguirre Valenzuela, actual Presidente de la Delegación Nogales, contó con la presencia Pedro Tapia Maldonado, Presidente del Colegio de Contadores Públicos de Sonora, quien acudió para compartir esta importante fecha. La información institucional señala que el presidente destacó la dedicación de los colegas que han invertido tiempo a favor de la profesión.
Durante el evento, rindieron reconocimiento a sus fundadores, a los asociados activos y a los miembros de IMCP Jóvenes, que, gracias al esfuerzo y a la visión de estos profesionales, ha sido posible el crecimiento y la consolidación de la delegación local. Este aniversario invita a los agremiados a reconocer el legado de sus antecesores, a valorar el trabajo de quienes hoy aportan su talento y experiencia, y a renovar el compromiso con las nuevas generaciones.
Para forjar el futuro de la profesión, el colegio basa su labor en cuatro pilares fundamentales: la capacitación y actualización profesional, la vinculación institucional, la ética y responsabilidad profesional, y la contribución al desarrollo de Nogales. Con esta conmemoración, la delegación reafirma su objetivo de edificar una institución fuerte, unida y relevante, enfocada en ser un referente de profesionalismo y servicio para toda la comunidad.