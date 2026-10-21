¡El Alberto Hoeffer se renueva! Prevén concluir primera etapa en noviembre

Conforme a lo programado, avanzan los trabajos de rehabilitación y modernización del Estadio de Béisbol Alberto Hoeffer, cuya primera etapa podría concluir a principios de noviembre, informó el director del Instituto Municipal del Deporte de Nogales (IMDEN), Marco Alonso Martínez Rodríguez.
El funcionario destacó que las labores se concentran actualmente en el acondicionamiento del área destinada a las transmisiones de los encuentros deportivos, ubicada en la parte superior de las gradas, así como en los acabados de pisos y graderías, con el propósito de mejorar las instalaciones y brindar mayor comodidad a deportistas y aficionados.
Los trabajos registran un avance importante. Actualmente se moderniza el espacio destinado a las transmisiones de los juegos y se realizan los acabados en distintas áreas del estadio, por lo que estimamos que las instalaciones podrían ser entregadas a principios de noviembre, señaló.
Asimismo, indicó que el IMDEN contempla impulsar la realización de encuentros y torneos de carácter municipal, estatal, nacional e internacional, con el objetivo de fortalecer la actividad deportiva y aprovechar las instalaciones renovadas.
En cuanto a los próximos eventos, informó que se tiene previsto un torneo estatal de béisbol durante diciembre; sin embargo, aclaró que su realización dependerá de las condiciones del inmueble y de la conclusión de los trabajos.
Tenemos contemplado un torneo estatal para diciembre, pero si para entonces continúan las labores de rehabilitación, será necesario reprogramarlo, posiblemente para marzo de 2027. Lo más importante es garantizar que las instalaciones estén en condiciones adecuadas para recibir a los equipos y al público, precisó.