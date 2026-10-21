¡El Alberto Hoeffer se renueva! Prevén concluir primera etapa en noviembre

...

La rehabilitación del estadio de béisbol de Nogales registra avances en gradas, pisos y el área de transmisiones. El IMDEN también contempla un torneo estatal en diciembre, sujeto a la conclusión de los trabajos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 21/10/2026 11:10 AM.
En Nogales y editada el 21/10/2026 11:14 AM.