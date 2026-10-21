Angélica Burgos celebra las tradiciones de los pueblos Mayo y Yaqui en Nogales

El compartir los usos y costumbres de los pueblos originales, el respeto a sus tradiciones, así como el difundir su cultura para fortalecer el arraigo en la comunidad, son las primicias fundamentales de la Cuarta Transformación, estableció Angélica Burgos.
La presidenta del Comité Unidos por Nogales y Transformación en esta frontera, participó en los festejos del décimo aniversario de la Comunidad Mayo-Yaqui (Comaya), conviviendo con las familias de este centro de población asentado en esta frontera.
Es muy importante ampliar el conocimiento de nuestras etnias, de nuestros pueblos originales más allá de los libros de historia...sino vivir la experiencia de sus tradiciones, de los usos y costumbres, de su cultura milenaria y de su aporte a la vida de nuestra comunidad, manifestó.
Con el triunfo en las urnas de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, refirió, en su gestión administrativa reconoció a los pueblos originales e impulsó políticas públicas como los ‘Planes de Justicia’ para las etnias y con ello, los elevó al primer plano en sus comunidades,
No podía dejar pasar la invitación del señor Josué Figueroa, para estar en este festejo de aniversario...en donde se vive la esencia de las raíces de nuestros pueblos originales y compartiendo sus tradiciones que son partes de nuestra mexicanidad, destacó.
El fundador de esta comunidad José Figueroa Hermosillo, agradeció la asistencia y participación de Angélica Burgos, por su reconocimiento a las tradiciones sonorenses.