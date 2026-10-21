Angélica Burgos celebra las tradiciones de los pueblos Mayo y Yaqui en Nogales

...

La presidenta del Comité Unidos por Nogales y Transformación participó en el décimo aniversario de la Comunidad Mayo-Yaqui (Comaya), donde se compartieron danzas, música, gastronomía y artesanías tradicionales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 21/10/2026 04:07 PM.
En Nogales y editada el 21/10/2026 04:13 PM.