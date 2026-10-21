¡Anuncian reapertura ganadera en Nogales para el 30 de noviembre!

Autoridades del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) a través de su Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS), confirmaron la programación para la reapertura del puerto de exportación de ganado en Nogales, prevista para el próximo 30 de noviembre; este anuncio representa un paso crucial para la reactivación económica y comercial del sector ganadero en la región.
El presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), Juan Ochoa Valenzuela, dio a conocer la noticia y precisó que la apertura del puerto está sujeta a que las condiciones mantengan un entorno de comercio seguro. Asimismo, señaló que será indispensable concluir exitosamente con las adecuaciones de infraestructura requeridas para el estricto cumplimiento de los nuevos protocolos zoosanitarios.
Durante su mensaje, el líder ganadero reconoció el trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno para hacer frente a la reciente contingencia del Gusano Barrenador. Ochoa Valenzuela expresó su agradecimiento a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, por su respaldo a través de la Secretaría de Agricultura y su titular, Columba López, así como a toda la estructura operativa del SENASICA.
A nivel estatal, destacó de manera particular el apoyo del Gobernador Alfonso Durazo, de la SAGARHPA Sonora y de las diversas dependencias sanitarias del estado, cuyo trabajo conjunto “ha hecho posible este logro”; así como también el anuncio de la reactivación por Agua Prieta este martes 20 de octubre, luego de una alerta temporal de afta en un becerro.
La reapertura de este puerto está respaldada por salvaguardas superpuestas y, junto con México, hemos implementado un riguroso protocolo de inspección para garantizar que cada animal pase por múltiples revisiones antes de poder entrar a los Estados Unidos, dijo.
Siguiendo adelante con las noticias, también tenemos planificado reabrir el puerto de Nogales, Arizona, para ganado el 30 de noviembre, es decir, en poco más de un mes a partir de ahora, asumiendo nuevamente que se cumplan todas las condiciones, agregó.
Siguiendo adelante con las noticias, también tenemos planificado reabrir el puerto de Nogales, Arizona, para ganado el 30 de noviembre, es decir, en poco más de un mes a partir de ahora, asumiendo nuevamente que se cumplan todas las condiciones, agregó.
Santa Teresa, Nuevo México: Reanudación de importaciones de caballos a partir del 26 de octubre. La cuarentena obligatoria deberá realizarse exclusivamente en instalaciones aprobadas por el USDA en el lado estadounidense, ya que las instalaciones del lado mexicano permanecerán cerradas.
Nogales, Arizona: Reapertura proyectada para importaciones de ganado el 30 de noviembre, condicionada a que prevalezcan las condiciones para un comercio seguro y se concreten los arreglos de inspección e infraestructura necesarios.
Ante este panorama, el presidente de la UGRS hizo un llamado enérgico a los productores sonorenses para no bajar la guardia. “Mantengamos la disciplina en nuestros protocolos y esta gran coordinación interinstitucional. Sigamos demostrando la excelencia de la ganadería sonorense”, señaló Ochoa Valenzuela.