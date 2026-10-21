¡Anuncian reapertura ganadera en Nogales para el 30 de noviembre!

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El USDA programó la reapertura del puerto de exportación de ganado de Nogales, Arizona, para el 30 de noviembre, siempre que se cumplan las condiciones sanitarias y de infraestructura

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 21/10/2026 12:44 PM.
En Nogales y editada el 21/10/2026 12:49 PM.