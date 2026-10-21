Buscan agilizar trámites y atraer inversiones con herramientas digitales en Nogales

Con la participación de funcionarios de seis municipios de Sonora, representantes del Gobierno de México impartieron en las instalaciones de CANACINTRA Nogales una capacitación sobre digitalización y simplificación de trámites administrativos, con el objetivo de agilizar los servicios públicos, facilitar la apertura de negocios y fortalecer las condiciones para atraer inversiones a la región.
La jornada, realizada durante la semana pasada, contó con la participación del director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Nogales, Luis Arturo Pérez Chávez, así como de Jessica Pantaleón Becerril y Patricia de Stefano García, representantes de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) del Gobierno de México, quienes presentaron herramientas y modelos orientados a modernizar los procedimientos gubernamentales.
Durante la capacitación se expusieron los alcances del Catálogo Único de Trámites, herramienta diseñada para homologar y simplificar procedimientos en los tres órdenes de gobierno, además de facilitar la apertura de establecimientos comerciales de bajo riesgo y estandarizar gestiones como los pagos catastrales y la expedición de cartas de no adeudo.
También se presentó la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones, plataforma que permite gestionar solicitudes de autorización, consultar el avance de proyectos y dar seguimiento a los procedimientos relacionados con nuevas inversiones, con el propósito de brindar mayor certeza y transparencia a los inversionistas.
Asimismo, se abordó el modelo de Catastro Digital, que contempla mecanismos para consultar adeudos, realizar pagos del impuesto predial y facilitar diversos trámites relacionados con la propiedad inmobiliaria.
Otro de los temas fue la integración y el funcionamiento del Comité de Inversiones, instancia encargada de evaluar y autorizar proyectos, así como de dar seguimiento a su desarrollo, con la participación de dependencias federales vinculadas con economía, hacienda, energía, medio ambiente, buen gobierno y transformación digital.
En este esquema se contempla la participación permanente del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), organismo que contribuye con asesoría para fortalecer el desarrollo económico y aprovechar las oportunidades de inversión y relocalización empresarial.
Durante la jornada, representantes de Cananea, Magdalena, Santa Cruz, Tubutama, Arizpe y Nogales intercambiaron experiencias, plantearon inquietudes y conocieron los mecanismos disponibles para incorporar estas herramientas en sus administraciones municipales.
La capacitación permitió identificar alternativas para reducir tiempos de respuesta, eliminar obstáculos burocráticos y facilitar la interacción entre ciudadanos, empresas y autoridades, aspectos fundamentales para mejorar la competitividad de los municipios y generar un entorno más favorable para el crecimiento económico regional.