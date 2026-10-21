Buscan agilizar trámites y atraer inversiones con herramientas digitales en Nogales

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Funcionarios de seis municipios de Sonora participaron en una capacitación impartida por el Gobierno de México en CANACINTRA Nogales, enfocada en simplificar trámites, modernizar servicios públicos y facilitar la apertura de negocios

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 21/10/2026 10:50 AM.
En Nogales y editada el 21/10/2026 10:54 AM.