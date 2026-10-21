Lamentable, situación de exregidora cetemista de Nogales: Javier Villarreal

El caso de Angélica Valdez, exregidora de esta frontera, detenida por un presunto fraude, ya se encuentra en manos de la justicia, afirmó Javier Villarreal, dirigente de la CTM en Sonora, al referirse a las demandas derivadas de los problemas económicos que enfrenta la exfuncionaria.
Durante la entrevista en la Mesa Cancún, Villarreal calificó la situación como “muy lamentable” y señaló que, de acuerdo con lo que conoce del caso, Valdez logró resolver algunos de sus compromisos económicos, aunque otros permanecieron pendientes.
Resolvió algunas de las deudas que tenía, pero otras no, entonces está en ese proceso, expresó el dirigente sindical.
Eso no le quita lo indebido, puntualizó, al referirse a las acciones que, según sus declaraciones, derivaron en una serie de demandas.
Según Villarreal, la nueva regidora se ha conducido de manera apropiada y ha atendido las demandas de sus compañeros de la industria maquiladora.El líder de la CTM concluyó que el caso de la exregidora corresponde ahora a las autoridades judiciales.