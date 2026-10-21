Lamentable, situación de exregidora cetemista de Nogales: Javier Villarreal

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El dirigente de la CTM en Sonora se refirió a las demandas relacionadas con Angélica Valdez, exregidora de Nogales detenida por un presunto fraude, y señaló que el caso ya está en manos de las autoridades judiciales

Autor autor Nubia Uriarte Nubia Uriarte el 21/10/2026 04:57 PM.
En Nogales y editada el 21/10/2026 05:04 PM.