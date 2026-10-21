Llevan a estudiantes de Nogales conferencia para prevenir las adicciones

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Jóvenes de la Preparatoria Municipal “Omar Osvaldo Romo Covarrubias” participaron en la conferencia “SoyDiferente: Más Salud, Menos Adicciones”, donde especialistas y personas en recuperación compartieron información sobre los riesgos del consumo de sustancias

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 21/10/2026 10:03 AM.
En Nogales y editada el 21/10/2026 10:06 AM.