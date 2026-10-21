Llevan a estudiantes de Nogales conferencia para prevenir las adicciones

Con el propósito de concientizar a las y los jóvenes sobre los riesgos del consumo de sustancias adictivas, el Ayuntamiento de Nogales, en coordinación con el Sistema DIF municipal y el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, llevó a cabo la semana pasada la conferencia “SoyDiferente: Más Salud, Menos Adicciones” en la Preparatoria Municipal “Omar Osvaldo Romo Covarrubias”, dirigida a estudiantes de ambos turnos.
La jornada contó con la presencia de Griselda Quintero Portillo, primera dama y presidenta del Sistema DIF Nogales; Paulina Delgado Ríos, directora de la institución; la maestra Rita Olivia Burgos Villaescusa, coordinadora estatal del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana; y Lydia Adelaida Gutiérrez Gómez, directora de la Preparatoria Municipal.
La conferencia estuvo a cargo de Joaquín Oloño Félix, conferencista, terapeuta y director de Casa Mía Recuperación de Adicciones A. C., quien compartió información sobre las consecuencias del consumo de drogas, los factores de riesgo y la importancia de fortalecer la prevención desde edades tempranas.
La actividad se desarrolló en dos sesiones, una para el turno matutino y otra para el vespertino, con el objetivo de ampliar el alcance de la información preventiva y brindar a las y los estudiantes herramientas que contribuyan a tomar decisiones responsables sobre su salud y bienestar.
Durante su intervención, el especialista abordó la problemática del consumo de sustancias adictivas en Sonora y presentó cifras atribuidas al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA), difundidas en enero de 2025 y correspondientes a registros de finales de 2023.
De acuerdo con los datos expuestos, las metanfetaminas representaron el 72% de las drogas de impacto reportadas, seguidas de la marihuana y el alcohol, con 6.7% cada una; la heroína, con 5.6%; la cocaína, con 4.3%; el fentanilo, con 2.3%, y los tranquilizantes, con 1.4%.
Asimismo, se destacó la preocupación por el uso de vapeadores entre adolescentes, debido a los riesgos que representan para la salud y la posibilidad de desarrollar dependencia a la nicotina. En este sentido, se hizo énfasis en la importancia de promover información confiable y fortalecer la comunicación entre estudiantes, docentes y familias.
Como parte de la conferencia, se proyectó material audiovisual sobre los efectos físicos y psicológicos del consumo de sustancias, el desarrollo de la dependencia y las consecuencias que las adicciones pueden generar en el comportamiento, las relaciones familiares y el desempeño académico.
Uno de los momentos más significativos fue la participación de personas que compartieron sus testimonios de recuperación, entre ellas dos mujeres que iniciaron el consumo de sustancias durante su minoría de edad. Sus experiencias permitieron sensibilizar a las y los estudiantes sobre las consecuencias de las adicciones y transmitir un mensaje de esperanza acerca de la importancia de buscar ayuda y acceder oportunamente a procesos de atención y recuperación.
Esta actividad forma parte de las acciones del Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, impulsadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Sonora, a través del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, dentro de la estrategia “Jornada Permanente por la Paz”, orientada a promover entornos saludables, fortalecer la conciencia ciudadana y prevenir conductas de riesgo.
Con la participación de autoridades estatales, municipales, especialistas y la comunidad educativa, la jornada fortaleció los esfuerzos de prevención entre las juventudes nogalenses, acercando información, experiencias y herramientas para reconocer situaciones de riesgo, tomar decisiones informadas y construir un proyecto de vida saludable y libre de adicciones.