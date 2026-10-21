Nogales supera los 291 mil habitantes y destaca por su población joven

Con 291,186 habitantes, Nogales es el tercer municipio más poblado de Sonora y concentra 9.61% de su población, de acuerdo a la Encuesta Intercensal 2025 del Inegi, con un crecimiento de casi 10% en cinco años (de 264,782 habitantes en 2020).
Esta frontera destaca por la edad mediana de su población, que es de 29 años, contra 32 de Sonora y 31.9 del país, mientras que la ciudad de Hermosillo registra 31.8 años y Cajeme, 33.8, siendo la más joven de los municipios más poblados de la entidad.
En cuanto a sexo de su población, hay 97.7 hombres por cada 100 mujeres, frente a 96.3 en Sonora y 92.7 a nivel nacional.
El municipio de Nogales también destaca en densidad poblacional, con 165.8 habitantes por km², casi 10 veces la estatal (16.9). Es casi el doble que en Cajeme (90.9) y casi el triple que en Hermosillo (61.3).
Y por ser frontera, este municipio también se diferencia en migración, cerca de 7 de cada 100 habitantes de 5 años o más vivían en otra entidad o país en octubre de 2020 (7.2%). El promedio sonorense es 4.5% y el nacional 5.4%. Es la proporción más alta entre los tres municipios más poblados de la entidad.