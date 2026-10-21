Nogales supera los 291 mil habitantes y destaca por su población joven

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La Encuesta Intercensal 2025 del Inegi ubica a Nogales como el tercer municipio más poblado de Sonora, con un crecimiento cercano al 10% en cinco años y una edad mediana de 29 años

Autor autor Nubia Uriarte Nubia Uriarte el 21/10/2026 12:49 PM.
En Nogales y editada el 21/10/2026 01:34 PM.