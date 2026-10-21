¡Orgullo Potro! Se gradúan 165 estudiantes del TecNM Nogales

El alcalde Juan Francisco Gim Nogales acompañó a los 165 egresados del Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus Nogales, Sonora, durante la ceremonia de graduación Otoño 2026, en la que reconoció el esfuerzo, la dedicación y la perseverancia de las y los nuevos profesionistas, quienes representan una generación de talento y preparación para contribuir al desarrollo económico y social de la ciudad.
La ceremonia se llevó a cabo en el Teatro Auditorio de Nogales, con la participación de autoridades educativas, representantes de distintas instituciones, personal docente y familiares de los graduados, quienes compartieron este importante momento académico.
Durante su intervención, el presidente municipal destacó la importancia de la educación superior como una herramienta fundamental para generar oportunidades, fortalecer la competitividad y construir un mejor futuro para las nuevas generaciones.
Hoy celebramos mucho más que la conclusión de una etapa académica. Reconocemos años de esfuerzo, sacrificios y sueños que comienzan a convertirse en nuevas oportunidades. Nogales necesita del talento, la creatividad y el compromiso de sus profesionistas para continuar avanzando, expresó el alcalde.
La generación estuvo integrada por estudiantes de las carreras de Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Gestión Empresarial y Contador Público, así como de las maestrías en Sistemas Computacionales y Urbanismo.
Como parte de la ceremonia, se reconoció a los estudiantes que destacaron por su desempeño académico, entre ellos Alan Romo Covarrubias, egresado de Ingeniería Electrónica, quien obtuvo el mejor promedio de la generación, con una calificación de 97.82.
El presidente municipal también reconoció el trabajo del personal académico y el respaldo de las familias, al considerar que ambos representan un apoyo fundamental en la formación de profesionistas preparados para enfrentar los desafíos del entorno laboral y social.
Mi felicitación a cada uno de los egresados y a sus familias. Este logro es motivo de orgullo para Nogales. Confío en que sus conocimientos y capacidades les permitirán alcanzar nuevas metas y aportar grandes cosas a nuestra comunidad, manifestó Gim Nogales.