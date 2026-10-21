¡Orgullo Potro! Se gradúan 165 estudiantes del TecNM Nogales

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El alcalde Juan Francisco Gim Nogales acompañó a los nuevos profesionistas durante la ceremonia de graduación Otoño 2026 y reconoció su esfuerzo y preparación. Alan Romo Covarrubias obtuvo el mejor promedio de la generación, con 97.82

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 21/10/2026 10:36 AM.
En Nogales y editada el 21/10/2026 10:43 AM.