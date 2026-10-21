Pádel con causa: Club Rotario Nogales Industrial realizará torneo altruista

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Este viernes 23 de octubre, Punto Padel recibirá la tercera edición del torneo organizado por el Club Rotario Nogales Industrial. El 100% de los fondos recaudados se destinará a proyectos comunitarios y al programa internacional de erradicación de la poliomielitis

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 21/10/2026 11:52 AM.
En Nogales y editada el 21/10/2026 11:54 AM.