Pádel con causa: Club Rotario Nogales Industrial realizará torneo altruista

La expectación deportiva y el espíritu altruista convergen este fin de semana con la llegada del 3er Torneo de Padel promovido por el Club Rotario Nogales Industrial. Con el respaldo total de sus integrantes y bajo la presidencia de Carlos Encinas, el comité organizador ha reportado que todo se encuentra listo para recibir a los competidores en las instalaciones de Punto Padel.
El evento deportivo, que fusiona la competencia con la responsabilidad social, se llevará a cabo este próximo viernes 23 de octubre de 2026, al arrancar acciones en punto de las 7:00 de la tarde. La coordinación de logística y registros se encuentra a cargo de Michel Liera, quien ha detallado que el torneo operará bajo un dinámico formato Round-Robin.
En los detalles de la competencia y premiación, las inscripciones son para las ramas Varonil y Femenil bajo la modalidad de pareja fija, en jugadores de niveles 3, 4 y 5, con una cooperación de participación es de mil 200 pesos por pareja en jugadores del mismo nivel.
Como parte de los reconocimientos, se entregarán trofeos al primer y segundo lugar por cada categoría y nivel, complementados con regalos y certificados de regalo aportados por los patrocinadores locales. Como incentivo adicional para competidores, todos los jugadores debidamente inscritos obtendrán el derecho de participar en una atractiva rifa por una televisión de 40 pulgadas.
Más allá de la convivencia y el desarrollo del deporte en la ciudad, el núcleo de esta tercera edición es su noble causa, ya que, el cien por ciento de los fondos recaudados será destinado directamente a fortalecer los proyectos de servicio a la comunidad impulsados por el club, así como a sumar esfuerzos globales para el programa de erradicación de la poliomielitis de Rotary International, "End Polio Now".