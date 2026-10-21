¡Prepárate para el frío! Protección Civil pide revisar los calefactores

Ante los pronósticos de bajas temperaturas para la temporada invernal 2026-2027, la Unidad Municipal de Protección Civil exhortó a la ciudadanía a realizar con anticipación el mantenimiento preventivo de los aparatos de calefacción, con el propósito de reducir el riesgo de accidentes en los hogares.
La titular de la dependencia, Julia Guadalupe Ochoa Zavala, informó que, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), diversas regiones del país, entre ellas Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Estado de México y las zonas altas de Sinaloa, podrían registrar condiciones de frío intenso, por lo que recomendó reforzar las medidas preventivas para evitar enfermedades respiratorias e incidentes relacionados con el uso inadecuado de calefactores.
Explicó que la temporada de frentes fríos en México inicia habitualmente en septiembre y concluye en mayo del año siguiente. Para el periodo 2026-2027, se prevé el ingreso de 56 sistemas frontales, cifra superior al promedio climatológico de 50 registrado entre 1990 y 2020.
Detalló que, conforme a la información presentada, la distribución estimada contempla tres frentes fríos en septiembre, siete en octubre, ocho en noviembre, nueve en diciembre, ocho en enero, siete en febrero, seis en marzo, seis en abril y dos en mayo. La mayor actividad se concentraría entre noviembre y febrero, con 32 sistemas pronosticados.
Ochoa Zavala señaló que las condiciones climáticas de la temporada podrían estar influenciadas por el fenómeno de El Niño, lo que puede modificar el comportamiento de las masas de aire frío y favorecer la presencia de humedad, lluvias y, bajo determinadas condiciones, tormentas invernales en el norte y noroeste del país.
Asimismo, indicó que durante enero, febrero y marzo podrían presentarse temperaturas mínimas inferiores a los cero grados Celsius en algunas regiones, por lo que insistió en la importancia de revisar oportunamente los sistemas de calefacción antes de que se intensifique el frío.
Finalmente, recomendó a las familias nogalenses acudir con personal técnico especializado para verificar las condiciones de funcionamiento de calentadores y demás dispositivos utilizados para generar calor, así como mantener una ventilación adecuada y evitar el uso de anafres, braseros o equipos de combustión en espacios cerrados, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.