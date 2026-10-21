¡Prepárate para el frío! Protección Civil pide revisar los calefactores

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Ante el pronóstico de 56 frentes fríos para la temporada invernal 2026-2027, Protección Civil de Nogales llamó a dar mantenimiento preventivo a los aparatos de calefacción y evitar su uso en espacios cerrados sin ventilación

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 21/10/2026 10:59 AM.
En Nogales y editada el 21/10/2026 11:04 AM.